XYZ donosi najekskluzivniji Black Friday: 25% popusta na cjelokupnu kupovinu - promišljena moda za one koji biraju trajno

Ove godine, XYZ ne predstavlja samo još jedan Black Friday — već Most Exclusive Black Friday, posebno iskustvo koje redefinira sezonski shopping. Od 27. studenog do 1. prosinca, u XYZ storeovima očekuje vas 25% popusta na cjelokupnu kupovinu, uz napomenu da u akciji ne sudjeluju brendovi COACH, LONGCHAMP i GOLDEN GOOSE.

Promo

Pod okriljem kolekcije High Country, inspirirane planinom kao simbolom snage, izdržljivosti i ravnoteže, XYZ naglašava komade koji traju duže od jedne sezone. Jakne koje pouzdano prate smjene hladnoće i proljetnih toplijih dana, pletenina koja postaje drugi sloj vašeg ritma, te klasici koji nadilaze trendove — svaki je komad promišljen, stabilan i bezvremenski poput planinskih vrhova koji su inspirirali kolekciju.

Promo

Ovo nije Black Friday koji potiče brzu kupnju — ovo je poziv na ulaganje u trajnu kvalitetu, u odjeću koja raste s vama, prati vaše korake i mijenja se s vašim životnim usponima. Od prepoznatljivih RALPH LAUREN torbi i Boss traperica, preko Karl Lagerfeld detalja, pa sve do sofisticiranih modela iz kuća poput AllSaints, Kate Spade, Joop!— XYZ nudi modne komade koji podižu svaki stil na novu razinu.

Promo

Najekskluzivniji Black Friday u XYZ storeu poziva vas na pažljivo odabrane komade koji prate životne ritmove, godišnja doba i vaše osobne vrhunce koje svakodnevno osvajate. XYZ ove godine ne nudi samo popust — nudi iskustvo.

Promo

Black Friday ponuda dostupna je u Arena Centru Zagreb i City Center one Split, a kupnju možete obaviti i iz udobnosti vlastitog doma — jednostavno, brzo i sigurno putem xyzfashionstore.com.

Promo