Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u donosi pravu lavinu emocija – od ljubomore i suza do smijeha i adrenalina

Najstariji farmer Željko organizira druženje s prijateljima, ali umjesto harmonije, njegova potreba da „dominira“ izazvat će negodovanje među damama.

U Donjoj Voći kod Roberta – drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, farmer pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane, a Robert će u jednom trenutku potpuno izgubiti živce.

„Najranije bih sad sjeo u auto i otišao“, poručit će ljutito.

RTL

U Suzi, pak, potpuno druga priča. Ksenija uz jutarnju kavu otkriva detalje sinoćnje masaže, a farmer ima velike planove.

Tomislav i Petra u Drežnik Gradu nastavljaju graditi bliskost dok hrane kokoši, a ona je spremna podijeliti iskreno priznanje.

U Bilicama Josip E. vodi svoje dame na pravu adrenalinsku avanturu koju će neke jedva dočekati, dok će druge morati skupiti puno hrabrosti kako bi se posve opustile.

RTL

A u Dalju, nakon žestoke svađe, jednoj se djevojci smiješi odlazak. Ni ona neće ostati dužna pa će iskreno reći sve što joj je na duši.

„Ne uklapaš se, spakiraj kofer i lagano pedala“, poručit će joj farmer.

Hoće li svađu ipak uspjeti izgladiti ili više nema povratka, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.