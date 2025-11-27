403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'LJUBAV JE NA SELU'

Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'

Žena.hr
27. studenoga 2025.
Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u donosi pravu lavinu emocija – od ljubomore i suza do smijeha i adrenalina

Najstariji farmer Željko organizira druženje s prijateljima, ali umjesto harmonije, njegova potreba da „dominira“ izazvat će negodovanje među damama.

U Donjoj Voći kod Roberta – drama na svakom koraku. Dok Suzana cijepa drva i ne skriva leptiriće u trbuhu, farmer pokušava provesti trenutak nasamo s drugom ženom. Ljubomora raste, kritike lete na sve strane, a Robert će u jednom trenutku potpuno izgubiti živce.

„Najranije bih sad sjeo u auto i otišao“, poručit će ljutito.

Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
RTL

U Suzi, pak, potpuno druga priča. Ksenija uz jutarnju kavu otkriva detalje sinoćnje masaže, a farmer ima velike planove.

Tomislav i Petra u Drežnik Gradu nastavljaju graditi bliskost dok hrane kokoši, a ona je spremna podijeliti iskreno priznanje.

U Bilicama Josip E. vodi svoje dame na pravu adrenalinsku avanturu koju će neke jedva dočekati, dok će druge morati skupiti puno hrabrosti kako bi se posve opustile.

Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'
RTL

A u Dalju, nakon žestoke svađe, jednoj se djevojci smiješi odlazak. Ni ona neće ostati dužna pa će iskreno reći sve što joj je na duši.

„Ne uklapaš se, spakiraj kofer i lagano pedala“, poručit će joj farmer.

Hoće li svađu ipak uspjeti izgladiti ili više nema povratka, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'LJUBAV JE NA SELU'
Priznanja, ljubomora i žestoke svađe! Na farmama više ništa nije isto: 'Spakiraj kofer i lagano pedala!'