Veliki povratak bijele: Zagrepčanke pokazale kako se omiljena boja nosi ove sezone

S proljećem bijela je napokon ponovno zavladala zagrebačkom špicom, donoseći svježinu, eleganciju i minimalistički šik. Posebno su se isticale bijele hlače širokih nogavica, oversized sakoi i košulje, koji u kombinaciji stvaraju sofisticiran, a opet ležeran look, savršen za gradske šetnje i proljetne izlaske. Neutralna boja omogućava slobodu u odabiru dodataka - od luksuznih torbica i sunčanih naočala do statement nakita, dok bijele tenisice dodaju dozu svakodnevne ležernosti i čine outfit modernim i udobnim. Oversize krojevi i prozračni materijali daju 'effortless chic', a cijeli styling odiše proljetnim raspoloženjem i svježinom. Zagrebačka špica ovim stylingom pokazuje da neutralni tonovi i nekoliko pažljivo odabranih bijelih komada mogu stvoriti look koji je elegantan, trendi i potpuno nosiv.