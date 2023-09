Zagrebačka Ilica 15 već je neko vrijeme pravi hotspot kada su u pitanju moda i vjenčanja, zahvaljujući Lei Lou dućanu naše najpoznatije dizajnerice Aleksandre Dojčinović, na koji se savršeno nadogradio Le Concept by Alex i pretvorio ovu adresu u srcu metropole u 850 kvadrata čistog luksuza.

Le Concept wedding multibrand se, dakle, upravo idealno nadovezao na postojeću Lei Lou priču, koja je od ove jeseni prepuna noviteta. Nova kolekcija Aleksandre Dojčinović donosi tako po prvi put capsule kolekcije za sve prilike, od divnih i mekanih jakni i čizama za nezaboravne dane na snijegu, mekanih pletenih haljina i toplih kaputa, preko fenomenalnih poslovnih komada u vibrantnim tonovima, sve do glamuroznih toaleta za najposebnije prilike i to sve upotpunjeno nakitom i, bez dvojbe, najljepšom kolekcijom cipela do sada. Lei Lou dućan će na ovaj način, povezujući u jednom prostoru funkcionalnost, kreativnost i potpuno personalizirani pristup shoppingu, na jedinstven i modno uzbudljiv način, ove jeseni bez sumnje biti epicentar brojnih dobrih zbivanja u gradu.

Naime, budućnost mode znači sve na jednom mjestu, pa ćete ovdje, uz spomenute kolekcije s Lei Lou potpisom, naći baš sve, od vjenčanica najvećih svjetskih kuća i popratnog im accessoiresa, cipela, rublja, ali i sunčanih naočala najpoznatijih brandova. U današnje vrijeme, kada se život svima prebacio u brzinu više, takav koncept kupovine je od neprocjenjive važnosti, pogotovo što cijeli projekt prati i suvremeni web shop. Upravo taj "all inclusive" segment ono je što Lei Lou sada izdvaja u mnoštvu i pretvara ga u revolucionaran projekt u skladu sa svjetskim trendovima.

Ono što je posebno zanimljivo nedavno su predstavljeni komadi - Assouline knjiga i Seletti posuđa i homewarea, kao apsolutno savršeni pokloni za sve prigode. Ovi IT predmeti već su duže vrijeme na brojnim wish listama pa ne čudi da njihovo predstavljanje u Zagrebu nisu propustili ni brojni poznati - Branka Krstulović, Iva Radić, Ante Vrban, Ana Radišić, Daniela Trbović, Tihana Harapin Zalepugin, Mia i Nika Matić.