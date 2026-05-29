Zagrebačka filharmonija predstavila novu sezonu i redefinirala pojam 'old money' kulture

U raskošnom ambijentu Smaragdne dvorane hotela Esplanade, Zagrebačka filharmonija okupila je brojne uzvanike, predstavnike medija, influencere i poznata lica na ekskluzivnoj večeri povodom predstavljanja nove koncertne sezone. Događanje osmišljeno kao spoj vrhunske glazbe, elegantne večere i intimnog razgovora o kulturi i suvremenom životnom stilu, na jedinstven je način predstavilo novu viziju Zagrebačke filharmonije - onu u kojoj klasična glazba postaje dio svakodnevice modernog grada.

Pod sloganom „Zagrebačka filharmonija – moj novi lifestyle“, večer je otvorila temu koja posljednjih godina dominira društvenim mrežama i lifestyle trendovima - pojam “old money”. No umjesto modne estetike i površnog prikaza luksuza, Zagrebačka filharmonija vratila je fokus na njegovo izvorno značenje: kulturu življenja, njegovanje umjetnosti, odlazak na koncerte, kazalište i stvaranje identiteta kroz kulturu i obrazovanje.

Upravo kroz tu ideju provlačila se cijela večer, koja je goste vodila kroz gotovo 155 godina dugu povijest Zagrebačke filharmonije, institucije koja je od svog osnutka 1871. godine bila simbol kulturnog i društvenog života Zagreba. Kroz pažljivo osmišljeni program uzvanici su imali priliku doživjeti spoj tradicije i suvremenosti, od klasičnih djela Mozarta, Vivaldija, Bacha i Brahmsa do modernih koncertnih koncepata i simfonijskih reinterpretacija popularne glazbe. Renata Sabljak je također obilježila večer izvedbom pjesme iz kultnog Disneyjevog klasika „Ljepotica i zvijer“, kojom je dodatno naglašena poveznica između bezvremenske umjetnosti, emocije i suvremenog doživljaja glazbe.

Poseban naglasak stavljen je na novu sezonu koja donosi snažan umjetnički program, ali i potpuno novi pristup publici. Uz velika simfonijska djela Mahlera, Beethovena, Brucknera i Čajkovskog, Zagrebačka filharmonija nastavlja razvijati projekte poput OFF ciklusa, FEELharmonije i Miniminija, kojima otvara vrata novim generacijama i publici koja se možda prvi put susreće s orkestralnom glazbom.

O budućnosti Filharmonije, odnosu prema publici i važnosti kulture u suvremenom društvu govorili su ravnatelj Filip Fak, šef dirigent Dawid Runtz i koncertni majstor Martin Draušnik, ističući kako današnja Filharmonija želi biti mnogo više od koncertne institucije - mjesto susreta, emocije i iskustva.

„Zagrebačka filharmonija gotovo 155 godina nije samo orkestar, nego važan dio identiteta ovoga grada. Nova sezona koju predstavljamo nastavlja graditi na toj tradiciji, ali istovremeno otvara prostor novim generacijama i novim načinima doživljaja glazbe. Želimo da Filharmonija bude mjesto susreta, emocije i iskustva - institucija koja jednako pripada dugogodišnjoj publici, ali i onima koji tek otkrivaju svijet klasične glazbe. Upravo zato večeras nismo željeli predstaviti samo program, nego i ideju da kultura može i treba biti dio suvremenog lifestylea grada“, istaknuo je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Jedan od vrhunaca večeri bila je i najava velikih međunarodnih gostovanja te dolaska svjetske pijanističke zvijezde Lang Langa, čime Zagreb dodatno potvrđuje svoju poziciju na međunarodnoj koncertnoj sceni.

Program večeri dodatno je obogaćen glazbenim nastupom i emotivna izvedbom „Vlaka u snijegu“, kojom je simbolično najavljena nova sezona programa za djecu i mlade.

Elegantna večer u Esplanadi još je jednom pokazala kako Zagrebačka filharmonija uspješno spaja bogatu tradiciju i suvremeni lifestyle trenutak, podsjećajući da prava vrijednost „old money“ kulture nikada nije bila u estetici, nego u odnosu prema umjetnosti, znanju i kulturi življenja.

Nova sezona Zagrebačke filharmonije tako donosi više od koncerata, donosi iskustvo kojem se publika vraća.