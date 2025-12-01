403 Forbidden

Promo
GIVING FRIDAY

Više od 110.000 građana podržalo potpuno drugačiju verziju Crnog petka

Promo
1. prosinca 2025.
Više od 110.000 građana podržalo potpuno drugačiju verziju Crnog petka
dm
dm donira pet posto ukupnog dnevnog prometa ostvarenog na Giving Friday

U petak 28. studenog rekordnih 110.336 kupaca dm-a podržalo je potpuno drugačiju verziju Crnog petka, priključivši se inicijativi Giving Friday, kojom dm, umjesto popusta, u središte pažnje stavlja solidarnost i zajedništvo. Zahvaljujući najvećem odazivu kupaca u osam dosadašnjih izdanja inicijative, dm će donirati 86.573,26 eura Centrima za pružanje usluga u zajednici u Karlovcu i Puli, koji rade s djecom i mladima suočenima sa životnim poteškoćama poput obiteljskog ili vršnjačkog nasilja, depresije i anksioznosti.

Inicijativom Giving Friday još jednom smo potaknuli građane da promisle o tome kako pomoći onima pred koje je život stavio velike izazove, djeci i mladima kojima su pomoć i podrška okoline prijeko potrebni. Uime dm-a zahvaljujem svima koji su nam, na dan kada je većina ljudi u potrazi za najboljim popustima, pomogli da Centrima osiguramo donaciju koja će doprinijeti sretnom i dostojanstvenom odrastanju djece i mladih“, istaknula je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

Donacija će Centru za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor (Karlovac) omogućiti nabavu novog namještaja i uređenje zajedničkih prostorija koje koriste djeca i mladi, a Centru za pružanje usluga u zajednici Pula-Pola osigurat će obnovu dotrajale zgrade.

Više od 110.000 građana podržalo potpuno drugačiju verziju Crnog petka
dm

Naša djeca su često traumatizirana izdvajanjem iz svojih primarnih obitelji unatoč okolnostima u kojima su se zatekli. Nose teret obiteljskih okolnosti za koje nisu ni najmanje odgovorni. Pružanje sigurnog okruženja i topline primarna nam je zadaća, a kad nam u tome pomažu i ljudi dobre volje, motivacija je još veća, a posao se doima lakšim. Uime svih zaposlenika naše ustanove, zahvaljujemo svima koji prepoznaju naš trud i rad. Giving Friday pomoći će našim korisnicima da im život pod našim krovom bude ljepši, topliji i ugodniji“, izjavila je Nataša Horvat, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor.

Tijekom protekle četiri godine dm je uz pomoć kupaca podržao rad osam centara za pružanje usluga u zajednici. Centrima u Bedekovčini, Splitu, Lipiku, Rijeci, Karlovcu te dvama Centrima u Puli, Giving Friday omogućio je opremanje jasličkog odjela, uređenje stambene zajednice, uređenje i opremanje učionica i prostorija za druženje te sanaciju igrališta. 

Prvi Giving Friday dm je organizirao 2018. godine, kako bi na Crni petak građanima omogućio da svoju kupnju pretvore u dobro djelo i pomognu zajednici. U osam izdanja inicijative sudjelovalo je više od pola milijuna građana, te je dm osigurao više od 440.000 eura za podršku radu organizacija koje brinu o društveno osjetljivim skupinama i ustanova čiji je cilj poboljšati zdravstvenu skrb i kvalitetu života građana.  

Dm
Dm
GIVING FRIDAY
Više od 110.000 građana podržalo potpuno drugačiju verziju Crnog petka