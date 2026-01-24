403 Forbidden

Astro
Horoskop za nedjelju: Škorpione će uznemiriti partner, a Vodenjaci neka pripaze na kalorije

24. siječnja 2026.
Horoskop za nedjelju: Škorpione će uznemiriti partner, a Vodenjaci neka pripaze na kalorije
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Vaša pozitivna ljubavna faza nastavlja se kroz ugodne razgovore i povećana kretanja među ljudima. Posao: Danas će vam na radnom mjestu biti zanimljivo. Osvježenje će donijeti novi suradnici s kojima ćete komunicirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete dobre volje. 

Bik

LJUBAV: Poželjet ćete unijeti malo izazova u svoju vezu, pa ćete se potruditi malo isprovocirati voljenu osobu, no s dobrim namjerama. POSAO: Ako vam prigovore da niste dobro finiširali posao, ne uzimajte to k srcu. Sagledajte što se može popraviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Male emotivne napetosti. 

Blizanci

LJUBAV: Vaša ljubaznost pokazat će se kao izvještačena jer se ispod nje kriju interesi da zavladate drugom stranom. POSAO: Noviteti koji se pojavljuju na vašem radnom mjestu uznemirit će duhove koji su vam radili o glavi ili iza leđa. ZDRAVLJE&SAVJET: Nasmijat ćete se. 

Rak

LJUBAV: Kompromise u odnosima naći ćete uz pomoć svojih prijatelja. Oni će vas znati posavjetovati i uputiti. POSAO: I dalje idete u bolje, ali vam je sve više naporno. Služite se znanjem, humorom i dosjetkama da si olakšate. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba se pošteno naspavati. 

Lav

LJUBAV: Bit ćete konstruktivni u svim diskusijama s partnerom koje će usput, biti obojene humorom. POSAO: Mnogi će se potruditi da se izraze na pravi način ili će ono to su dugo pripremali izaći na vidjelo. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspjet ćete u svojim namjerama. 

Djevica

LJUBAV: Pred vama je dan u kom ćete imati priliku pokazati svoj smisao za praktično u privatnom životu. POSAO: Bit ćete zadovoljni kako stvari napreduju. Danas uređujete neke sitnice u svom poslu i to vam ide dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Male probavne smetnje. 

Vaga

LJUBAV: Dok će vas voljena osoba poticati na otvaranje čak i kroz provokacije, vi ćete imati potrebu za povlačenjem. POSAO: Odlično će vam ići svi poslovi za koje treba aktivirati intuiciju ili umjetničke sposobnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Čitajte između redova. 

Škorpion

LJUBAV: Dok vi maštate o nježnosti i pažnji, partner vas iznenađuje otkačenim prijedlozima koji donose nemir. POSAO: Bit će prolaznih problema u usuglašavanju mišljenja između vas i vaših poslovnih partnera. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba biti strpljiv. 

Strijelac

LJUBAV: Popustljivost u kombinaciji s povećanim samopouzdanjem bit će potvrda da se vaši osobni odnosi razvijaju dobro. POSAO: Zanemarit ćete sitnice i dopustiti sebi malo ležerniji tempo rada. No to će potrajati samo danas. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite krvnu sliku. 

Jarac

LJUBAV: Osjećat ćete se vrlo sigurno u svojim osobnim odnosima. Oni koji su još sami imat će petlje i učinit će nešto hrabro u svojim osvajanjima. POSAO: Nastavljate raditi predano i temeljito. Uporni ste, a rezultati su već vidljivi. To vas ispunjava. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete radosni i mirni. 

Vodenjak

LJUBAV: Povezanost s društvom i prijateljima danas će vam biti važniji nego veza s voljenom osobom. POSAO: Uz pomoć drugih vi možete krenuti u nova poslovna poduzimanja. Sami malo možete napraviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Prebrojte kalorije. 

Ribe

LJUBAV: Humorom ćete pobjeđivati emotivne frustracije koje će danas biti malo jače nego neki dan. Izdržite. POSAO: Zanemarit ćete zahtjeve svojih nadređenih i radit ćete po svom. U pravu ste samo djelomično. ZDRAVLJE&SAVJET: Umor vas sustiže. 

