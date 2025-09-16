Veliki party u Amore Sea Clubu – Opatija dobila novo moderno okupljalište uz more

Yachting i lifestyle u novom ruhu – uz glazbu, energičnu atmosferu i poseban doživljaj Opatije

Grad koji je oduvijek sinonim za eleganciju i rivijeru s posebnom aurom, dobio je novu zvijezdu na svojoj obali – Amore Sea Club. Party otvorenja uz kultni hotel i restoran Bevanda istaknuo je Amore kao novo središte energije opatijske scene. Ovime se destinacija pozicionirala među najpoželjnija jadranska odredišta za yachting goste i hedoniste željne istinskog uživanja.

Opatija je već desetljećima poznata kao „kraljica Jadrana“, no otvaranjem Amore Sea Cluba jasno se naznačuje njezin novi smjer – spoj modernog dizajna, vibrantne atmosfere i yachting scene. Nova riva, koja će od iduće godine primati jahte do 35 metara, postat će magnet za nautičare koji žele imati pristup srcu grada i istovremeno uživati u najboljem što Kvarner nudi.

Uzvanici su na proslavi imali priliku otkriti duh Amore Sea Cluba – mjesta na kojem se poznata Bevandina gastronomija spaja s pažljivo odabranom selekcijom vina i dobrim glazbenim ritmovima. Posebnu pažnju privukla je upravo vinska karta koja je napravljena u suradnji s poznatom riječkom vinotekom Wine&Co, a koja spaja vrhunske okuse i sorte, čineći svaku čašu malim užitkom za sebe. Odudarajući od monotonih uređenja, kročivši u Amore, razigranost stila i dizajna oduševljava na prvu, što ga čini jedinstvenim barom na našoj obali, a tome su doprinijeli i Babaloo Design iz Rijeke koji je zaslužan za talijanski dizajnerski namještaj Slide koji dominira prostorom.

Za energičnu večer ovoga puta bio je zaslužan SuperCover band, koji je uz prepoznatljive hitove i plesni ritam dodatno podigao atmosferu terase koja je u izravnom dodiru s morem.

Na velikoj zabavi brojni su gosti potvrdili da je Amore Sea Club već sada prepoznat kao novo it-mjesto Kvarnera, koje donosi svježinu i novu energiju gradu, i koje postaje nezaobilazna točka prilikom posjeta jedinstvenoj Opatiji.

