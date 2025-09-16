'Moja Afrika' je istinita ljubavna priča po kojoj ćemo zauvijek pamtiti Roberta Redforda

Film koji je 1985. godine na ekranu ujedinio Meryl Streep i Roberta Redforda postao je klasik

Robert Redford napustio nas je u 89. godini života, ostavivši iza sebe naslijeđe koje će zauvijek biti dio filmske povijesti. Robert je ostvario niz nezaboravnih uloga, no publika će ga posebno pamtiti po snažnoj kemiji koju je na ekranu dijelio s Meryl Streep u kultnom filmu 'Moja Afrika'.

Film koji je 1985. godine na ekranu ujedinio Meryl Streep i Roberta Redforda postao je klasik. Snimljen je prema životu danske spisateljice Karen Blixen (pisala je pod pseudonimom Isak Dinesen) i osvojio srca milijuna gledatelja. Priča je to o hrabroj ženi koja se bori za svoje mjestu u muškom društvu, ali i o ljubavi koja nije mogla opstati.

Karen se nije osjećala dobro u danskom društvom na prijelazu stoljeća, te u želji da izađe iz loše ljubavne veze odlučuje se udati za svog rođaka baruna Brora von Blixena. S njim odlazi u Keniju gdje imaju farmu. Vrlo brzo saznaje da je lokalna aristokracija jednaka kao i ona koju je upravo napustila. Ali i da je kavu teško uzgajati na zemlji koju posjeduju, a da je njezin suprug više zainteresiran za lov i za druge žene nego za nju.

U nastavku donosimo zanimljive činjenice o filmu, ali i ovoj velikoj ljubavnoj priči.

Moja Afrika

Kao i mnogi drugi filmovi, "Moja Afrika" nadahnuta je knjigom ili preciznije autobiografijom. Knjiga Karen Blixen objavljena je 1937., Karen je opisala svoju ljubavnu priču s britanskim pilotom Denysom Finchom Hattonom, ali i svoju ljubavi prema Africi. Nakon povratka u Europu, spisateljica je svoj roman objavila pod pseudonimom Isak Dinesen. U Dansku se vratila u 46. godini, nikada više nije otišla u Afriku, a do smrti je financijski ovisila o svojoj obitelji.

Meryl Streep nije bila dovoljno seksi za ulogu

Uloga Dankinje koja se zaljubi u Afriku i britanskog pilota nije odmah bila namijenjena velikoj glumici Meryl Streep. Uloga je originalno bila namijenjena Greti Garbo, a nakon toga i Audrey Hepburn. Ali u intervjuu 1997. Meryl Streep priznala je da redatelj nije mislio da je ona dovoljno seksi za ulogu, bez obzira na njezin glumački talent. "Nisam znala da je to veliki dio uloge Karen Blixen, ali to je bila ljubavna priča. Otišla sam na audiciju i imala sam otvoren dekolte. Jeftino, ali uspjela sam!

Film je osvojio sedam Oscara

Film je izašao 1985. i postao klasik koji je obilježio taj period. Nominiran je za 11 Oscara, a film je pobijedio je u sedam kategorija uključujući najbolji film, najbolju režiju, najbolju originalnu glazbu i najbolji adaptirani scenarij, kao i najbolji dizajn i zvuk. Osvojio je i tri Zlatna globusa i tri nagrade BAFTA.

Lavovi iz Kalifornije

Radi što veće autentičnosti redatelj Sydney Pollack odlučio je snimiti film između Engleske i Kenije. Zbog ograničenja koja je nametnula kenijska Vlada morali su dovesti lavove iz Kalifornije za snimanje određenih scena. U Keniji je postojala stroga zabrana korištenja divljih životinja za zabavu.

Meryl Streep je na snimanju napao lav

Sydney Pollack zamolio je glumicu da sama odigra scenu s lavom jer nije vjerovao da će inače izgledati uvjerljivo. Budući da lav isprva nije bio previše aktivan, redatelj je pokušao izazvati lava. Čim je skinuta zaštita, životinja je podivljala pred glumicom koja ju je pokušala uplašiti mašući bičem. Scena je bila autentična, a Meryl Streep je iz nje izašla duboko traumatizirana.

Meryl Streep slušala je zapise Karen Blixen

Kako bi se dobro pripremila za ulogu i imala pravi naglasak, Streep je slušala originalne snimke na kojima Karen Blixen čita svoja djela. S druge strane, Robert Redford isprva je namjeravao glumiti Denysa Fincha Hattona kao Englez. No, redatelj Sydney Pollack smatrao je da bi to bilo previše zbunjujuće za publiku. Redford je morao je ponovno snimiti neke scene u kojima je imao engleski naglasak.

Ljubavna scena i strah

Jedna od najljepših ljubavnih scena u filmu, u kojoj Robert Redford pere kosu Meryl bila je vrlo teška za slavnu glumicu. Meryl je bila jako nervozna tijekom snimanja scene jer je bila smještena blizu područja na kojem borave nilski konji. Iako izgledaju dobroćudno, oni su zapravo jedne od najvećih životinja na svijetu i mogu biti jako opasne.

Stvarnost je bila drukčija od filma

U stvarnom životu romansa Karen i Denysa bila je nešto drukčija. Upoznali su se u klubu, a ne kada je vlak stao. Zatim je Denys dvije godine bio na vojnom zadatku u Egiptu. Počeo je letjeti i voditi turiste po safarijima nakon što se preselio kod Karen, ne prije. Karen je za njegovu smrt doznala od nekih prijatelja u Nairobiju. U filmu se također ne spominje da je Karen izgubila njihovo dijete.

Njegova pogibija i njezin odlazak iz Afrike

Iako je u filmu prikazano da je Denys umro samo nekoliko dana prije nego što je Karen napustila Keniju, stvarni datum njegove smrti bio je 14. svibnja 1931. Karen Blixen napustila je Afriku nekoliko mjeseci kasnije, u kolovozu 1931., a preminula u Danskoj 7. rujna 1962. u 77. godini.

Njihova veza prekinuta je prije njegove smrti

Karenina veza s Denysom završila je prije njegove smrti. Zamolio je Beryl Markham (Felicity u filmu) da mu se pridruži na letu za Mombasu, ali zbog lošeg predosjećaja jednog sluge odlučila je da mu se neće pridružiti.