Lifestyle
SVIJET TUGUJE

Preminuo je legendarni američki glumac Robert Redford

Žena.hr
16. rujna 2025.
Preminuo je legendarni američki glumac Robert Redford
Profimedia
Njegov talent da kroz uloge približi publici složene teme – od politike i gubitka do pitanja zaštite okoliša – učinio ga je jednim od najvažnijih i najcjenjenijih stvaralaca filmske umjetnosti

Robert Redford, legendarni glumac čiji su šarm i karizma osvajali generacije, a kasnije i priznati redatelj te posvećeni ekološki aktivist, preminuo je u utorak ujutro u svom domu u američkoj saveznoj državi Utah, u 89. godini života.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Variety (@variety)

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je Cindi Berger, izvršna direktorica PR agencije Rogers & Cowan PMK, navodeći da je Redford preminuo mirno, u snu, u planinskom području blizu grada Provo. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Tijekom bogate i utjecajne karijere Redford je ostao vjeran svom principu da izbjegava površne projekte. Radije je birao filmove s dubokim društvenim i kulturnim značenjem. Njegov talent da kroz uloge približi publici složene teme – od politike i gubitka do pitanja zaštite okoliša – učinio ga je jednim od najvažnijih i najcjenjenijih stvaralaca filmske umjetnosti.

Pročitajte još o:
Robert Redford
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVIJET TUGUJE
Preminuo je legendarni američki glumac Robert Redford