Preminuo je legendarni američki glumac Robert Redford

Njegov talent da kroz uloge približi publici složene teme – od politike i gubitka do pitanja zaštite okoliša – učinio ga je jednim od najvažnijih i najcjenjenijih stvaralaca filmske umjetnosti

Robert Redford, legendarni glumac čiji su šarm i karizma osvajali generacije, a kasnije i priznati redatelj te posvećeni ekološki aktivist, preminuo je u utorak ujutro u svom domu u američkoj saveznoj državi Utah, u 89. godini života.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je Cindi Berger, izvršna direktorica PR agencije Rogers & Cowan PMK, navodeći da je Redford preminuo mirno, u snu, u planinskom području blizu grada Provo. Uzrok smrti zasad nije objavljen.

Tijekom bogate i utjecajne karijere Redford je ostao vjeran svom principu da izbjegava površne projekte. Radije je birao filmove s dubokim društvenim i kulturnim značenjem. Njegov talent da kroz uloge približi publici složene teme – od politike i gubitka do pitanja zaštite okoliša – učinio ga je jednim od najvažnijih i najcjenjenijih stvaralaca filmske umjetnosti.