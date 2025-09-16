Karirani uzorak je najveći trend jeseni – donosimo favorite iz ponude

Karirani uzorak ponovno je u središtu modne scene i vlada jesenskim kolekcijama

Jesen donosi bogatstvo tekstura i boja, ali ove sezone jedno je jasno – karirani uzorak ponovno je glavni modni favorit. Više nije tajna da je riječ o jednom od najvećih trendova, a nakon što smo ga vidjeli na modnim pistama luksuznih modnih kuća, sada je zavladao i high street ponudom. Zara je cijelu svoju kolekciju posvetila kariranim komadima, pa se u njihovoj ponudi mogu pronaći košulje, haljine i hlače s ovim razigranim printom. Ni drugi brendovi nisu zaostali – primjerice, COS ima chic kariranu košulju koja neodoljivo podsjeća na model Bottega Venete i savršeno se uklapa u cozy jesenske kombinacije.

Karirani komadi toliko su svestrani da se lako prilagođavaju različitim stilovima i prilikama. Karirana košulja može se nositi ležerno uz traperice i čizme za svakodnevni look, ili pak slojevito preko dolčevite i mini suknje za modernu street style kombinaciju. Karirana haljina odličan je izbor za posao ili kavu u gradu, a uz dugi kaput i visoke čizme dobiva potpuno chic dojam. Karirane hlače možeš kombinirati s klasičnom bijelom košuljom i blejzerom za sofisticirani poslovni outfit ili s mekanim puloverom za ležerniju varijantu.

Bez obzira biraš li suptilne tonove poput bež i sive ili upečatljive kombinacije crvene i crne, karirani print sigurno će unijeti dinamiku u tvoju garderobu i podići svaku jesensku kombinaciju. Ako želiš pronaći najbolje komade koji utjelovljuju ovaj bezvremenski, a opet trendovski uzorak, donosimo favorite iz aktualne ponude.

