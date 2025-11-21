Večer magije o kojoj se priča: Zagreb oduševila premijera filma 'Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš!'
Zagrebačka premijera filma „Majstori iluzije 3: Sad me vidiš, sad me ne vidiš!” sinoć je u CineStaru Zagreb Zapad u Z Centru pretvorila kino u pravu oazu magije i zabave koja je osvojila publiku, poznata lica i influencere. Atmosfera je od prvog trenutka bila čista iluzija — a upravo to je i bila misija večeri.
U specijalnoj Illusion Night ediciji, CineStar je pripremio niz ekskluzivnih čarolija, uključujući poseban photo wall — Obrnutu sobu, atrakciju koja je odmah postala hit među uzvanicima. Gosti su s oduševljenjem stvarali zabavne “gravitacijske” fotografije koje su preplavile društvene mreže, a među prvima u čarima magije i iluzije uživali su i: Lara Vukušić, Luka Lajić, Ermin Preljević, Nikola Brzak, Tena Đuretek i mnogi drugi, a svi posjetitelji Z centra imaju se prilike fotografirati u ovoj jedinstvenoj instalaciji sve do 1. prosinca.
Večer je kulminirala nastupima vrhunskih iluzionista. Publiku je oduševio Guy Pardillos, francuski mentalist i iluzionist koji je izvodio close-up trikove među posjetiteljima, ostavljajući ih zapanjenima njegovom preciznošću i sugestijama.
Posebno iznenađenje večeri bila je izvedba Luke Vidovića, najpoznatijeg hrvatskog mađioničara, koji je ekskluzivno za ovu prigodu pripremio jedinstveni performans i dodatno podigao atmosferu u dvorani.
Treći nastavak globalnog hita ponovno spaja spektakularne trikove, neočekivane zaplete i karizmatične likove. „Majstori iluzije 3“ donose povratak omiljenih protagonista — Jesseja Eisenberga, Woodyja Harrelsona, Davea Franca, Isle Fisher, Rosamund Pike i Morgana Freemana — u priči punoj adrenalina, humora i misterija, koja ove godine osvaja i nove generacije gledatelja. Film možete pogledati u svim kinima u distribuciji Blitza već ovog vikenda.
Premijerna večer u Z Centru spojila je film, iluziju i druženje u nezaboravno iskustvo zbog kojeg se o Illusion Nightu još dugo neće prestati govoriti.