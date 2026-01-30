Već 40 godina Nespresso postavlja standarde savršene kave

Ideja je jasna: prenijeti iskustvo savršenog espressa iz espresso barova u domove ljudi diljem svijeta

Najljepša jutra počinju tiho – uz zvuk aparata koji se zagrijava i prve kapi kave koje dotiču šalicu. To su mali rituali bez kojih, za mnoge, dan jednostavno ne može započeti. Već 40 godina Nespresso kontinuirano postavlja standarde vrhunske kave i jedinstvenih iskustava, vođen jasnom vizijom: omogućiti svima uživanje u espressu kakav se poslužuje u espresso barovima, ali u udobnosti vlastitog doma.

Ideja o kapsuli koja čuva preciznost bariste nastala je iz težnje za kvalitetom bez kompromisa. Tako je nastao Nespresso – sustav koji spaja tehnologiju i ritual, brzinu pripreme i istinsko uživanje.

Nespresso

Tehnologija u službi rituala

U središtu Nespresso filozofije oduvijek je kratki, intenzivni Espresso. Original linija i njezine kapsule osmišljene su za Espresso I Lungo kave koje zahtijevaju savršenu ravnotežu mljevenja, tlaka i ekstrakcije.

Nespresso

Kako su se navike ljubitelja kave mijenjale, Nespresso je nastavio razvijati inovacije. Uz napitke s mlijekom, dulje varijante i veće šalice za one koji žele produžiti jutarnji užitak, razvijen je i Vertuo sustav s Centrifusion™ tehnologijom. Ovaj sustav rotira kapsulu kako bi stvorio bogatu kremu i pun, zaokružen okus u pet različitih veličina šalice – od klasičnog Espressa do velikih, produženih kava.

Iza svake savršene šalice stoji tehnologija koju ne vidimo, ali je itekako osjećamo. Od prvih aparata do današnjih suvremenih modela, Nespresso kontinuirano razvija uređaje koji su inovativni, jednostavni za korištenje i dovoljno precizni da osiguraju dosljedan rezultat – pritiskom na samo jednu tipku.

Nespresso

Kava i svijet koji nas okružuje

Danas je gotovo nemoguće govoriti o kavi, a ne govoriti i o odgovornosti prema planetu. Nespresso je rano prepoznao važnost održivog poslovanja – od brige o porijeklu zrna i dugoročnih partnerstava s uzgajivačima, do razvoja sustava za recikliranje aluminijskih kapsula. Cilj je jasan: ponuditi vrhunsku kavu koja ostavlja pozitivan trag i odgovara vrijednostima novih generacija potrošača.

Nespresso

Nespresso je odavno prerastao okvire brenda – postao je cjelovito iskustvo koje se nastavlja kroz dizajn, dodatke i pažljivo osmišljene limitirane kolekcije.

I danas nas Nespresso podsjeća da svaki dan zaslužuje barem jedan trenutak čistog užitka – mali luksuz koji biramo za sebe, stvoren s ljubavlju, inovacijom i bogatim okusom.

Jeste li znali?

Capriccio, Cosi, Decaffeinato i Bolero (danas Volluto), prvi okusi predstavljeni 1986. godine, i danas čine asortiman proizvoda.

Aluminij je odabran jer najbolje čuva više od 900 aromatičnih nota koje se oslobađaju tek u trenutku pripreme kave.

U susret ovom jubileju i inspiraciji koja dolazi iz Italije, najavljena je suradnja s jednom kultnom talijanskom kafeterijom. Možete li pogoditi o kojoj je riječ?