Menopauza, seksualnost i stres u fokusu pete dm ženske konferencije

Posebnu pozornost izazvao je panel „Let’s talk about sex“, u kojem su psihologinja i psihoterapeutkinja Višnja Matić te ginekologinja Petra Kejla pojasnile kako seksualno zdravlje utječe na samopouzdanje

U subotu 13. rujna u Čepinu je održanakoja je okupila više od 350 žena s ciljem edukacije, osnaživanja i povezivanja. Tijekom konferencije poznatiotvoreno su govorili o temama koje često prate predrasude i koje su u javnosti još uvijek nedovoljno zastupljene.

„Ovom konferencijom želimo ženama pružiti podršku i stvoriti prostor u kojem mogu iskreno dijeliti svoja iskustva. Tek kada otvoreno progovorimo o stvarnim izazovima s kojima se žene danas suočavaju i povežemo ih sa znanjem i stručnim mišljenjima, otvaramo put promjenama. Upravo u tome leži snaga naše konferencije koja je po peti put ženama osigurala pouzdane i stručne informacije o mnogim temama važnima za njihov svakodnevni život“, istaknula je Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u dm-u.

Marko Zuljevic

Upravo su o takvim iskustvima u panelu „Menopauza – život bez pauze“ govorile izv. prof. dr. sc. Silvija Canecki-Varžić i dr. Jadranka Belan Žuklić, koje su istaknule važnost kontinuirane edukacije, dok je glumica Nela Kocsis podijelila osobno iskustvo menopauze i života bez srama.

U panelu „Kada tijelo ‘prekipi’ – burnout i kronični stres“, stručnjakinje su govorile o učincima stresa na tijelo i emocije. Snažan dojam ostavila je Sandra Paović, bivša stolnotenisačica i paraolimpijka, koja je ispričala svoju priču o životu nakon nesreće te objasnila zašto je disciplina ključna u prevladavanju teških trenutaka.

Marko Zuljevic

Posebnu pozornost izazvao je panel „Let’s talk about sex“, u kojem su psihologinja i psihoterapeutkinja Višnja Matić te ginekologinja Petra Kejla pojasnile kako seksualno zdravlje utječe na samopouzdanje žena te su otkrile usku povezanost emocionalnog i fizičkog zadovoljstva.

U panelu „Biti žena, majka, kraljica“ glumica i voditeljica podcasta Lana Gojak te psiholog Kristijan Kraljević otvorili su pitanja ravnoteže između majčinstva, osobnog razvoja i partnerskih odnosa, naglašavajući važnost brige o sebi.

Marko Zuljevic

Marko Zuljevic

Sudionice su imale priliku sudjelovati i u radionici „Kako osnaživanje mišića zdjelice može postati ključ samopouzdanja?“ pod vodstvom kineziologinje Vanje Kovačić, a na samom su se kraju opustile i nasmijale uz stand-up nastup Vlatka Štampara.

Od 2023., kada je održana prva dm ženska konferencija i pokrenut prvi dm podcast o ženskom zdravlju, više od 1.300 žena s vrhunskim stručnjacima otvoreno je razgovaralo o temama ključnima za njihovo zdravlje, dok su tri serijala dm podcasta pogledana više od 270.000 puta.