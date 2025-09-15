Luksuz na noktima: Kašmir nijansa novi je beauty trend jeseni

Riječ je o manikuri u bež ili neutralnim tonovima, s baršunastim efektom koji podsjeća na samu teksturu kašmira

Već sama riječ kašmir asocira na mekoću i luksuz, a upravo to je inspiracija za najnoviji hit u manikuri. Jesen donosi toplinu smeđih tonova i osjećaj cozy atmosfere, pa ne čudi što su nokti u boji kašmira postali ovogodišnji must-have beauty trend.

Riječ je o manikuri u bež ili neutralnim ili roskastim tonovima, s baršunastim efektom koji podsjeća na samu teksturu kašmira. Minimalistički, ali s dozom sofisticiranosti, ovakav stil noktiju savršeno se uklapa u jesenske modne kombinacije i udobne materijale.

Kašmir manikura obično se rade neutralnim lakovima u kombinaciji s reflektirajućim svjetlucavim ili magnetskim završnim slojem, koji daju mek i ugodan dojam. Efekt je višedimenzionalan, elegantan i istovremeno zabavan, a odlično pristaje na sve duljine i oblike noktiju.

Popularnost metalik i baršunastih lakova porasla je već prošle godine, a nokti u kašmir nijansama predstavljaju novu, osvježenu verziju tog trenda. Ključ uspjeha leži u pronalasku prave neutralne nijanse laka koja odgovara vašem tonu kože. Najbolje je birati boju koja prati vaš podton – hladan, topao, neutralan ili maslinast – kako bi manikura izgledala prirodno, elegantno i savršeno uklopljeno.