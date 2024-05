Uvjerili smo se: 3 razloga zašto odabrati HONOR Magic6 Pro pametni telefon

O HONOR-u Magic6 Pro ne moramo pisati dugi uvod. Možemo jednostavno i kratko reći – „čista“ petica! I to doslovno – jer je riječ o dosad jedinom pametnom telefonu kojemu je dodijeljeno čak pet zlatnih DXOMARK oznaka 2024., a ističe se u svim segmentima sa svojom superiornom stražnjom kamerom i kamerom za selfie, impresivnim audio iskustvom, živopisnim zaslonom i dugotrajnom baterijom. A u to smo se i sami uvjerili.

HONOR Magic6 Pro definitivno pomiče granice fotografije na pametnim telefonima i moramo priznati kako bolje fotografije na pametnom telefonu dugo nismo vidjeli. Uređaj dolazi s vrhunskim Falcon sustavom kamera koji koristi tehnologiju umjetne inteligencije (AI), a omogućuje snimanje svijetlih i živopisnih fotografija s impresivnim, oštrim detaljima, kao da je u pitanju profesionalni fotoaparat, pa će tako zadovoljiti i one najzahtjevnije. Za one prave znalce – uređaj ima izvrstan telefoto objektiv kamere od 180 MP koji omogućuje približavanje svakoj akciji koju želiš fotografirati, ultra široku kameru od 50 MP i snažnu glavnu kameru od 50 MP koja će ti omogućiti hvatanje čarobnih trenutaka.

Potreban ti je još jedan razlog zašto je ovo must have pametni telefon? Jednom riječju – baterija. Moguće je napuniti je do100% za samo 39 minuta, nakon čega ćeš se odmah moći vratiti planiranim aktivnostima i uskočiti u ostatak dana. Ako si među rijetkim korisnicima koji umjereno koriste pametni telefon, baterija HONOR-a Magic6 Pro može trajati čak do 3 dana!

Ni to ti nije dovoljno? Dodatni razlog zašto odabrati HONOR Magic6 Pro, posebice ako si nespretna, je njegov otporni zaslon koji dolazi s HONOR NanoCrystal zaštitom, što ga čini izuzetno izdržljivim i otpornim. Čak i ako ti ispadne, ne moraš brinuti da će zaslon puknuti jer je njegova apsorpcija udarca čak do 10 puta bolja u odnosu na prethodni model.

No, uz ova tri razloga zašto smo odabrali HONOR Magic6 Pro moramo dodati i impresivan vizualni dojam koji odiše elegancijom. Profinjen i vizualno upečatljiv dizajn dodatni je dokaz HONOR-ove predanosti estetici i kvaliteti. Uređaj dolazi u crnoj i zelenoj boji i, kao takav, uklapa se u različite stilove.

Crna boja nudi sofisticiran izgled, s baršunastim mat staklom, i nadopunjuje eleganciju i profinjenost, dok zelena boja, nadahnuta jezikom dizajna vrhunske luksuzne marke, obuhvaća dinamičnu estetiku, s privlačnošću mreškaste klasične kože, predstavljajući vitalnost prirode. Bilo da korisnici preferiraju elegantan i moderan stil ili živahnu i bezvremensku privlačnost, HONOR Magic6 Pro pruža vizualno zadivljujuće mogućnosti koje podižu svačiji stil.

HONOR Magic6 Pro dostupan je u prodaji kod mobilnih operatera i maloprodajnih partnera, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1299 eura.

