Umjetnost prvog dojma: Priča o luksuznoj vili u okolici Pule koja je pokazala puni potencijal

Ivona Brnelić objašnjava zašto kupci najprije kupuju osjećaj, a tek onda nekretninu

Postoje prostori koji su lijepi na fotografijama i postoje oni u koje uđete pa poželite ostati malo duže. Razlika između njih često nije u kvadratima, skupom namještaju ili luksuznim detaljima, nego u osjećaju koji stvaraju. U vremenu kada dom više nije samo adresa, već mjesto odmora, sigurnosti i osobnog identiteta, način na koji prostor doživljavamo postao je važniji nego ikada prije.

Davor Dragičević

Upravo zato staging posljednjih godina zauzima sve važnije mjesto u svijetu nekretnina. Iako ga mnogi još uvijek doživljavaju kao dekoriranje prostora prije fotografiranja, njegova je uloga mnogo dublja. Staging nije stvaranje iluzije, već naglašavanje onoga najboljega što nekretnina već posjeduje. Riječ je o pažljivo osmišljenim detaljima koji prostoru daju toplinu, karakter i emociju te omogućuju budućem vlasniku da se u njemu prepozna već pri prvom susretu.

Kako izgleda kada se estetika spoji s prodajnom strategijom i zašto upravo detalji često odlučuju hoće li se neka nekretnina prodati u nekoliko tjedana ili ostati na tržištu mjesecima, objašnjava Ivona Brnelić iz Remington Real Estate Croatia, ekskluzivnog partnera Christie’s International Real Estate za Hrvatsku.

Davor Dragičević

U dizajnu interijera Ivona se nikad nije posebno vodila trendovima. Trendovi dođu i prođu, a prostor ostaje. Ono što ju je oduvijek najviše inspiriralo jest bezvremenski dizajn, onaj koji nije opterećen egom dizajnera niti potrebom da bude „trenutačno moderan”.

Dobar interijer se ne mora dokazivati. On jednostavno mora imati mjeru i osjećaj da je sve ondje gdje treba biti. Iznad svega, treba prirodno pripadati prostoru u kojem se nalazi.

Davor Dragičević

Danas se sve više cijeni upravo osjećaj koji prostor pruža. Dom više nije samo mjesto u kojem živimo. On je naše utočište, naš komadić mira, prostor u kojem se vraćamo sebi. Ivona se vodi mišlju da ljudi to danas puno jasnije osjećaju nego prije.

U Remington nekretninama staging je dio usluge koji se nudi vlasnicima nekretnina u okviru ekskluzivnog zastupanja. Cilj nije samo fotografirati nekretninu i ponuditi je tržištu, već je predstaviti u njezinu najboljem izdanju. Ivona ističe da način na koji je nekretnina pripremljena i prezentirana može imati značajan utjecaj na prvi dojam, brzinu prodaje i percepciju njezine vrijednosti.

Davor Dragičević

Kod premium i luksuznih nekretnina to je posebno važno. Kupci u tom segmentu dobro su informirani, imaju visoka očekivanja i žele osjetiti da nekretnina opravdava svoju vrijednost. Upravo zato staging nije samo estetski detalj, nego važan dio prodajne strategije koji kupcu pomaže da doživi prostor i prepozna njegov puni potencijal.

Staging ne znači pretvoriti nekretninu u nešto što ona nije. Upravo suprotno. Dobar staging pomaže prostoru da pokaže ono najbolje što već ima.

Davor Dragičević

Ponekad je potrebno relativno malo. Svježe obojani zidovi, ubaciti teksture, biljke, slike, vaze, skulpture, jastuke, i novu posteljinu. Ti elementi ne mijenjaju arhitekturu, ali potpuno mijenjaju doživljaj prostora. Unose toplinu, karakter i emociju te kupcu pomažu da lakše zamisli život u tom domu.

”Jedan od projekata na kojem sam radila bila je unikatna moderna vila visoke vrijednosti u okolici Pule. Bila sam uključena u završnu fazu uređenja interijera i staging prije izlaska nekretnine na tržište. Sama arhitektura bila je vrlo specifična i zahtijevala je da i interijer ima svoj karakter. Jedan od najvećih izazova bili su betonski zidovi koji su prostoru davali snažan identitet, ali i određenu dozu hladnoće” – ističe Ivona.

Davor Dragičević

Potom naglašava da joj je najveći izazov bio je unijeti toplinu, a pritom ostati vjeran arhitekturi kuće. Okruženje je bilo prekrasno, masline, mediteransko raslinje i more pa joj je bilo važno da se taj osjećaj prenese i u interijer. Kroz umjetnine, teksture, dekoracije, jastuke i pažljivo odabranu posteljinu prostor je dobio mekoću i emociju, bez narušavanja njegove suvremene arhitekture. Upravo je ta ravnoteža između modernog dizajna i topline detalja potpuno promijenila doživljaj kuće.

Davor Dragičević

”Uvijek volim kombinirati neutralnu bazu s nekoliko pažljivo odabranih komada više vrijednosti koji prostoru daju osjećaj luksuza. To može biti dizajnersko rasvjetno tijelo, kvalitetan stolić u dnevnom boravku, umjetnička slika ili jedan upečatljiv komad namještaja. Upravo takvi elementi podižu cijeli interijer i stvaraju dojam kvalitete” – napominje Ivona.

Nije potrebno opremiti cijelu nekretninu skupim namještajem. Dovoljno je nekoliko dobro odabranih komada koji će privući pogled i dati prostoru karakter. Kupci često ne mogu objasniti zašto im se neka nekretnina više sviđa od druge, ali upravo ti detalji stvaraju osjećaj luksuza i ostavljaju snažan prvi dojam.

Davor Dragičević

Kod staginga je važno razumjeti jednu stvar, nekretnina se ne uređuje za vlasnika, nego za budućeg kupca. Zato prostor treba biti oslobođen osobnog ukusa. Neutralan, prozračan, uredan i promišljen. Kupac ne bi trebao imati osjećaj da ulazi u nečiji dom, nego da može zamisliti vlastiti život u tom prostoru.

Posebno kod nekretnina više vrijednosti prvi dojam ima veliku težinu. Kupci očekuju sklad, urednost, kvalitetu i osjećaj dovršenosti. Kada je sve na svom mjestu, kada prostor diše i kada detalji imaju svoju svrhu, nekretnina ostavlja potpuno drugačiji dojam.

Davor Dragičević

Ivona za kraj ističe: ”U našem probranom izboru nekretnina sve češće susrećemo vlasnike i investitore koji razumiju koliko su detalji važni. To su prostori u koje uđete i odmah osjetite da je o svemu razmišljano. Sve je čisto, skladno i nenametljivo. Upravo takvi interijeri omogućuju kupcu da već pri prvom obilasku sebe vidi kako ondje živi.

Zato vjerujem da staging nije trošak, nego jedna od najboljih investicija prije izlaska nekretnine na tržište. Često se s relativno malim ulaganjem može značajno povećati dojam vrijednosti nekretnine, ubrzati prodaja, ali i postići bolja prodajna cijena”.

Davor Dragičević

Na kraju, kupci ne pamte samo kvadrate, broj soba ili tehničke karakteristike. Pamte osjećaj koji su imali kada su prvi put zakoračili u prostor. A upravo taj prvi osjećaj često odlučuje hoće li nekretninu doživjeti kao još jednu lijepu nekretninu ili kao mjesto koje bi jednog dana mogli nazvati svojim domom.