Trosjed: središnji komad namještaja koji povezuje stil i udobnost

U svakom dnevnom boravku, trosjed je više od običnog komada namještaja. On je mjesto za opuštanje, gledanje filmova, druženje s obitelji i prijateljima, pa čak i za drijemež nakon napornog dana. Osim funkcionalnosti, trosjed značajno doprinosi estetici prostora, jer zauzima centralnu poziciju u većini dnevnih soba.

Zašto odabrati trosjed?

Trosjed je idealno rješenje za sve koji žele funkcionalan, ali vizualno atraktivan komad namještaja. Nudi dovoljno mjesta za sjedenje, a ne zauzima previše prostora kao kutne garniture. Uz to, mnogi modeli dolaze s dodatnim funkcijama poput razvlačenja, ladicama za pohranu i naslonima koji se mogu prilagoditi.

Prednosti trosjeda:

Kompaktan, a udoban za više osoba

Različiti dizajni prilagođeni svakom stilu interijera

Dostupan u verzijama na razvlačenje

Idealan za manje i srednje velike dnevne sobe

Jednostavan za kombiniranje s foteljama i dvosjedima

Vrste trosjeda i njihova namjena

Klasični trosjedi

S tri sjedala i fiksnom konstrukcijom, idealni za dnevne boravke u tradicionalnom ili modernom stilu.

Trosjedi na razvlačenje

Praktično rješenje za goste ili manje stanove. Lako se pretvaraju u pomoćni krevet i često imaju dodatni prostor za pohranu.

Modularni trosjedi

Sastoje se od odvojivih dijelova koje možete slagati prema vlastitim potrebama – odlični za kreativne i dinamične prostore.

Trosjedi s relax funkcijom

Modeli s pomičnim naslonima za leđa i noge, električnim upravljanjem ili mehanizmom za nagnuće – za maksimalnu udobnost.

Materijali i presvlake

Izbor materijala presudno utječe na udobnost, održavanje i stil vašeg trosjeda. Najčešće opcije uključuju:

Tkanina – Udobna, topla i dostupna u velikom broju boja i uzoraka. Odlična za obitelji s djecom

– Udobna, topla i dostupna u velikom broju boja i uzoraka. Odlična za obitelji s djecom Umjetna koža – Elegantan izgled, lako održavanje i povoljnija cijena od prave kože

– Elegantan izgled, lako održavanje i povoljnija cijena od prave kože Koža – Luksuzna, izdržljiva i klasična opcija. Karakteristična po dugom vijeku trajanja i profinjenom izgledu

– Luksuzna, izdržljiva i klasična opcija. Karakteristična po dugom vijeku trajanja i profinjenom izgledu Baršun – Trendovski materijal koji daje prostoriji sofisticiran ton, idealan za glamuroznije interijere

Stilski savjeti za usklađivanje trosjeda s interijerom

Za moderan stil – Birajte modele s ravnim linijama, metalnim nožicama i u neutralnim bojama.

– Birajte modele s ravnim linijama, metalnim nožicama i u neutralnim bojama. Za skandinavski stil – Svijetle tkanine, drvene nožice i jednostavni oblici

– Svijetle tkanine, drvene nožice i jednostavni oblici Za rustikalni dojam – Trosjedi od kože ili tkanine s vidljivim šavovima i toplim bojama

– Trosjedi od kože ili tkanine s vidljivim šavovima i toplim bojama Za urbane prostore – Tamnije boje, teksturirane tkanine i kompaktni modeli

Dodajte dekorativne jastučiće i laganu deku kako biste prostor učinili još ugodnijim i vizualno zanimljivijim.

Kako odabrati pravi trosjed za svoj dom?

Izmjerite prostor – Prije kupnje provjerite dimenzije sobe i dostupnost prostora za otvaranje, ako je trosjed na razvlačenje. Odaberite materijal prema načinu korištenja – Ako imate kućne ljubimce ili djecu, birajte otpornije i perive presvlake. Odlučite o dodatnim funkcijama – Treba li vam prostor za spavanje, pohranu ili dodatna udobnost? Uskladite ga s ostatkom namještaja – Boja i stil trosjeda trebaju biti u skladu s tepihom, stolom i ostalim elementima dnevne sobe.

Trosjed kombinira stil i funkciju

Bez obzira uređujete li novi dom ili želite osvježiti postojeći prostor, kvalitetan trosjed je investicija koja se itekako isplati. Pruža udobnost, definira prostor i doprinosi cjelokupnom dojmu vašeg doma.

Pogledajte aktualnu Lesninu ponudu trosjeda i pronađite model koji najbolje odgovara vašim navikama, potrebama i stilu života.