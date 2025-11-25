Tommy Hilfiger otvorio vrata novouređene trgovine u Arena Centru

Kupce očekuje pažljivo selektirana ponuda najnovije jesen/zima kolekcije – od toplih jakni i elegantnih kaputa, do pletenih pulovera, košulja, traper segmenta i premium modnih dodataka

Arena Centar bogatiji je za još jednu vrhunsku modnu adresu – Tommy Hilfiger trgovinu u potpuno novom dizajnerskom izdanju, smještenu na 1. katu centra. Prostor uređеn prema globalnim standardima brenda donosi suvremeni, pročišćeni interijer koji naglašava prepoznatljivu estetiku klasičnog američkog cool stila.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Kupce očekuje pažljivo selektirana ponuda najnovije jesen/zima kolekcije – od toplih jakni i elegantnih kaputa, do pletenih pulovera, košulja, traper segmenta i premium modnih dodataka. Posebnu pažnju privlače i sezonski bestseleri: puffer jakne s TH monogramom, pleteni džemperi inspirirani skijaškim nasljeđem te bezvremenski kaputi u neutralnim tonovima.

O brendu Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger jedan je od najprepoznatljivijih svjetskih lifestyle brendova koji spaja američku tradiciju s modernim pristupom dizajnu. Poznat po svojoj „Classic American Cool“ estetici, brend kroz sve kolekcije donosi spoj kvalitete, udobnosti i sofisticiranog casual stila. Novitete dostupne u Arena Centru možete potražiti i na web stranici

https://www.fashionandfriends.com/hr/

Novi identitet na 1. katu Arena Centra

Nova trgovina predstavlja najnoviji koncept izlaganja i uređenja, s naglaskom na održive materijale, preglednost kolekcija i ugodan doživljaj kupnje. Prostranost, čisti linijski dizajn i moderni detalji stvaraju savršenu pozornicu za najnovije TH modne komade.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Kupci sada na jednom mjestu mogu pronaći sve što im treba za modernu zimsku garderobu – od dnevnih kombinacija do komada idealnih za blagdanska događanja.

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar

Bojan Zibar