The Flying Dish Festival pretvorio Veliku Goricu u epicentar okusa i glazbe

Na festivalu su nastupili Matija Cvek, Miach, Baks, Stoka i Edo Maajka

Velika Gorica je od 28. kolovoza do 7. rujna bila domaćin festivalske galaksije koja je spojila najbolje od hrane, pića i glazbe. The Flying Dish Festival – Street Culture Edition pretvorio je Park dr. Franje Tuđmana u središte zabave koje je tijekom deset dana posjetilo na tisuće ljudi, potvrđujući da je ovo događaj koji iz godine u godinu sve više raste i osvaja publiku.

Pod prepoznatljivim sloganom „The Fun. The Food. Out of This World.“, festival je ponudio spoj lokalnih i globalnih okusa, kreativne barske scene i glazbenog programa koji je svaku večer donosio novu energiju. Posjetitelji su imali priliku kušati raznoliku street food ponudu, od sočnih burgera i meksičkih specijaliteta do modernih slastica i originalnih deserata. Uz to, maštoviti kokteli i osvježavajuća pića kreirali su atmosferu pravog urbanog druženja. Hrana i piće ovdje nisu bili samo dodatak, nego važan dio iskustva koje se pamti jednako kao i glazba.

„Presretni smo što je još jedno izdanje The Flying Dish Festivala oduševilo posjetitelje i što je Velika Gorica još jednom dokazala da može ponuditi događaj na visokoj razini. Posebno nas raduje činjenica da smo okupili publiku u ovolikom broju, to nam je najveća potvrda da radimo pravu stvar. Veliko hvala Gradu i Turističkoj zajednici Velike Gorice na podršci u organizaciji festivala, jer bez njih ovakav projekt ne bi bio moguć“ poručili su organizatori festivala.

Glazbeni dio festivala svake je večeri privlačio mnoštvo posjetitelja, a pojedini nastupi poesbno su oduševili publiku. Festival je otvorio Matija Cvek, čiji je nastup prvog dana stvorio atmosferu za pamćenje. Njegova energija, emotivne izvedbe i interakcija s publikom pretvorili su otvorenje u nezaboravnu večer.

Prvi rujanski tjedan obilježile su dvije posebne večeri. Miach i Baks donijeli su svježu, urbanu energiju nove škole, oduševivši publiku dokazali su da je nova generacija domaće glazbene scene spremna za velike pozornice. Samo večer kasnije, mikrofone su preuzeli Stoka i Edo Maajka, legende hrvatskog hip-hopa. Njihova old school večer pretvorila je park u pulsirajuću koncertnu dvoranu na otvorenom, s publikom koja je uživala do zadnjeg trenutka.

Festival su dodatno obogatili nastupi Marine Antunović, Ivana Ljubičića te Pave Ravenšćak s bendom, koji su svojim izvedbama donijeli odličnu atmosferu. Cijeli doživljaj upotpunio je resident DJ Nole, koji je svakodnevno održavao feel-good atmosferu i pripremao publiku za večernje koncerte.

The Flying Dish Festival – Street Culture Edition i ove se godine pokazao kao mnogo više od gastro-glazbenog događaja. Bio je to prostor susreta, druženja i inspiracije, mjesto gdje su se svi osjećali dobrodošlo, a Velika Gorica zasjala kao grad koji zna ponuditi vrhunski sadržaj. Tisuće posjetitelja tijekom deset dana uživalo je u posebnoj atmosferi, isprobalo nove okuse, otkrilo jedinstvene koktele i stvorilo uspomene.

Izdanje 2025. ostat će upamćeno kao jedno od najboljih do sada, a već sada se s nestrpljenjem očekuje sljedeće poglavlje ove svemirske avanture.

