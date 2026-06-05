Teniski spektakl uz La Roche-Posay Anthelios: Sport, znanost i nova generacija zaštite kože

U Paviljonu 8 Zagrebačkog velesajma, koji je za ovu priliku postao mjesto jedinstvenog teniskog susreta, odigran je egzibicijski meč Marina Čilića i Dina Prižmića te su predstavljene inovacije iz Anthelios linije uz snažan naglasak na svakodnevnu fotoprotekciju

U neočekivanom ambijentu Paviljona 8 Zagrebačkog velesajma održan je poseban teniski event koji je na jednom mjestu spojio sport, znanost i edukaciju o zdravlju kože. Prostor poznat po velikim sajamskim, kulturnim i društvenim događanjima ovoga je puta pretvoren u jedinstvenu sportsku pozornicu na kojoj su snage odmjerili Marin Čilić i Dino Prižmić, stvarajući potpuno novo iskustvo tenisa u urbanom indoor okruženju.

John Pavlish, Prosper Filipović

John Pavlish, Prosper Filipović

Upravo je taj pomak u zatvoreni prostor dodatno naglasio jednu od ključnih poruka događaja — da zaštita kože od UV zračenja nije rezervirana samo za ljeto, plažu ili direktno sunce. UV zrake prisutne su i tijekom svakodnevne vožnje automobilom, boravka uz prozore i u ostakljenim prostorima, zbog čega je svakodnevna fotoprotekcija postala važan dio moderne rutine tijekom cijele godine.

Tenis je pritom poslužio kao idealna platforma ove priče jer se radi o sportu koji podrazumijeva dugotrajnu izloženost UV zračenju tijekom cijele godine, a istraživanja pokazuju kako sportaši koji često borave na otvorenom imaju i do 28 % veći rizik od razvoja melanoma. Time je dodatno naglašena važnost svakodnevne i dosljedne zaštite kože, ne samo tijekom ljeta, već i kroz svakodnevne životne navike i aktivnosti.

John Pavlish, Prosper Filipović

John Pavlish, Prosper Filipović

John Pavlish, Prosper Filipović

Događaj je organiziran u sklopu predstavljanja noviteta iz La Roche-Posay Anthelios linije proizvoda za zaštitu od sunca, brenda koji već godinama postavlja standarde u dermatološki testiranoj fotoprotekciji i razvoju visoko učinkovitih formula za svakodnevnu upotrebu. Naglasak je bio na činjenici da zaštita od sunca više nije sezonska tema, već svakodnevna potreba, posebno u urbanim sredinama gdje je koža kontinuirano izložena UV zračenju, ali i zagađenju, oksidativnom stresu i drugim vanjskim faktorima.

U tom kontekstu predstavljene su i inovacije iz Anthelios linije – novi Anthelios UV Air SPF50+ nova Anthelios UV Sport linija i jedan od najprodavanijih i najučinkovitijih proizvoda Anthelios UVMune 400 SPF50. Proizvodi zajedno odgovaraju na različite potrebe suvremenog načina života i različite razine izloženosti UV zračenju – od urbanog okruženja do intenzivnih sportskih aktivnosti na otvorenom.

Anthelios UV Air SPF50+ osmišljen je kao ultra-lagana, gotovo nevidljiva zaštita u formi seruma koji se trenutno stapa s kožom i ostavlja neprimjetan, nemastan finiš bez osjećaja težine na licu. Njegova 0 g tekstura, lagana poput zraka, doprinosi osjećaju maksimalne ugode na koži, dok je formulacija 100% neprimjetna, što ga čini proizvodom koji se prirodno uklapa u svakodnevnu rutinu i potiče redovito korištenje. Namijenjen je urbanom načinu života i korisnicima koji žele visoku razinu zaštite uz maksimalnu ugodu tijekom dana. Uz visoku UVA i UVB zaštitu, formula je obogaćena antioksidativnom zaštitom koja pomaže u obrani kože od svakodnevnih vanjskih agresora poput zagađenja i oksidativnog stresa, a dodatno doprinosi i kontroli viška sebuma do 16 sati, što ga čini posebno pogodnim za cjelodnevno nošenje u gradskim uvjetima – od poslovnih obaveza do aktivnog kretanja kroz dan.

John Pavlish, Prosper Filipović

John Pavlish, Prosper Filipović

Nova UV Sport linija koja se sastoji od tri proizvoda - mlijeka, mista i sticka - namijenjenih zaštiti tijekom sportskih i intenzivnih aktivnosti na otvorenom. Linija je razvijena za dinamičan, aktivan stil života, s naglaskom na otpornost formule u situacijama povećanog znojenja, vlage, vode i trenja. Poseban fokus bio je na UV Sport Sticku SPF50+, ultra-praktičnom obliku visoke zaštite od sunca koji je posebno dizajniran za intenzivne sportske aktivnosti i boravak na otvorenom. Zahvaljujući kompaktnoj formi, lako se nanosi na osjetljiva i teško dostupna područja poput nosa, ušiju i usana, bez ostavljanja bijelih tragova, uz iznimnu otpornost na znoj i trenje. Cjelokupna linija omogućuje stabilnu i pouzdanu zaštitu i tijekom dugotrajnog boravka na otvorenom, što je čini idealnom za sportove poput tenisa, trčanja ili biciklizma, uz osjećaj sigurnosti i slobodu kretanja bez kompromisa.

Anthelios UVMune 400 SPF50+ formuliran s inovativnim filterom Mexoryl 400 predstavlja najnapredniji stupanj zaštite u liniji, s fokusom na zaštitu od najdužih UVA zraka koje prodiru dublje u kožu i prisutne su tijekom cijelog dana, čak i kada nismo izravno izloženi suncu. Ova tehnologija omogućuje širu i dugotrajniju zaštitu od fotostarenja i kumulativnog oštećenja kože, čime se nadopunjuje svakodnevna rutina fotoprotekcije, posebno u uvjetima dugotrajne izloženosti dnevnom svjetlu i urbanom okruženju.

John Pavlish, Prosper Filipović

John Pavlish, Prosper Filipović

U sklopu predstavljanja novih proizvoda, direktorica branda La Roche-Posay Nika Tomić istaknula je kako Anthelios linija danas odgovara na vrlo različite potrebe korisnika – od urbanog načina života do intenzivnih sportskih aktivnosti – te kako je cilj brenda razviti zaštitu koja se prirodno uklapa u svakodnevnu rutinu. Naglasilaje kako je ključ u jednostavnosti korištenja i prilagodbi stvarnim navikama, jer je najbolji SPF onaj koji se doista koristi svaki dan.

Tenis je u ovom slučaju poslužio kao idealan kontekst za ovu priču, s obzirom na to da se radi o sportu koji se gotovo cijele godine odvija na otvorenom i time vrlo konkretno ilustrira svakodnevnu izloženost suncu i potrebu za dosljednom zaštitom. Upravo kroz taj spoj sporta i znanosti dodatno je naglašena poruka da moderna fotoprotekcija nadilazi osnovni SPF koncept i uključuje zaštitu od šireg spektra vanjskih utjecaja.

John Pavlish, Prosper Filipović

John Pavlish, Prosper Filipović

Poseban naglasak događaja bio je i na zdravlju kože te važnosti preventivnih pregleda madeža, koji imaju ključnu ulogu u ranom otkrivanju promjena i očuvanju dugoročnog zdravlja. U tom dijelu programa sudjelovala je dermatologinja Nika Franceschi, dr. med. specijalist dermatologije i venerologije koja je istaknula kako je rano prepoznavanje promjena na koži jedan od najvažnijih koraka u prevenciji ozbiljnih dermatoloških bolesti. Naglasila je kako preventivni pregled traje svega nekoliko minuta, ali može imati presudan utjecaj na ishod liječenja, te dodatno istaknula važnost svakodnevne zaštite od UV zračenja i redovitog samopregleda kože kao jednostavne, ali iznimno važne navike. Naime, La Roche-Posay je vodeći brend koji dermatolozi najčešće preporučuju u svijetu i u Hrvatskoj, a sve što brend radi temelji se na dugogodišnjoj suradnji i partnerstvu s dermatolozima i stručnim medicinskim društvima, čime se osigurava da su svaka inovacija i komunikacija utemeljene na znanosti i stručnoj ekspertizi. Cilj brenda nije samo razvoj učinkovitih proizvoda, već i dugoročna promjena navika, s fokusom na to da fotoprotekcija postane svakodnevni izbor, a ne povremena obveza.

Događaj u Paviljonu 8 Zagrebačkog velesajma tako je još jednom pokazao kako se sport, znanost i svakodnevna njega kože mogu ispreplesti u jedinstvenu cjelinu koja nadilazi klasično predstavljanje proizvoda. Uz vrhunski egzibicijski meč Marina Čilića i Dina Prižmića, posjetitelji su imali priliku upoznati nove Anthelios proizvode, razgovarati sa stručnjacima i napraviti konkretan korak prema boljoj brizi o zdravlju kože, uz jasnu poruku da koža pamti svaki dan, a dosljedna prevencija i zaštita čine temelj dugoročnog zdravlja.