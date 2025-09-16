Svečanim otvorenjem na kojem je zapjevao i legendarni Mišo Kovač s radom počeo Medicinski centar Split

Nova era zdravlja u Splitu za sve građane i vrhunske sportaše

Split je ovih dana postao bogatiji za novu zdravstvenu ustanovu – Medicinski centar Split, polikliniku koju su na Poljičkoj cesti zajedničkim snagama otvorili liječnici doc. dr. sc. Tomislav Madžar i dr. Ivan Grgurev. Posebnu emociju večeri, koja je okupila više od 600 uzvanika, donio je povratak na scenu legendarnog Miše Kovača, koji se nakon tri i pol godine, koliko je prošlo od njegovog zadnjeg koncerta na Starom placu baš u Splitu, prvi put pojavio u javnosti. Uz snažan pljesak publike, Kovač je zapjevao, a na pozornici su mu se pridružili i kolege glazbenici Jole, Marko Pecotić Peco, Milan Terze i poznati splitski DJ Matthew Bee. 84 - godišnji Mišo je i dugogodišnji prijatelj dr. Madžara, pa je ovaj trenutak imao i poseban osobni značaj, a emotivnom izvedbom nekoliko svojih hitova pokazao je i da "u svići još itekako ima uja".

Medicinski centar Split postao je odmah po otvorenju i službeni partner Hrvatskog olimpijskog odbora, što sportašima Splita – grada koji je iznjedrio imena poput Gorana Ivaniševića, Tonija Kukoča, Dine Rađe, Blanke Vlašić, Lucije Zaninović, braće Skelin, Ratka Rudića i Petra Metličića – donosi pristup najmodernijoj dijagnostici, terapiji i regeneraciji na jednom mjestu, ali zapravo i olakšava put do najboljih medicinskih usluga svim dalmatinskim sportašima.

Prostor koji se prostire na više od tisuću kvadrata moderno je uredio splitski Arhidea Studio Mateja Deljaka. Poliklinika raspolaže najsuvremenijom opremom, među kojom svakako prednjače Canon Vantage Orian 1.5T magnetska rezonancija, ista ona kakvu koriste svjetski klubovi poput Real Madrida, Barcelone i Manchester United, ali i Canon Aquilion PrimeSP MSCT uređaj za kompjutoriziranu tomografiju. Osim toga, tu su i digitalni rendgen s niskom dozom zračenja, mamograf s naprednim LMAM 2 detektorom i BTL oprema za fizikalnu terapiju i regenerativnu medicinu. Ujedno, Medicinski centar Split postao je i službeni BTL partner za Dalmaciju, što znači da će osoblje klinike prolaziti sve potrebne edukacije za korištenje uređaja za liječenje boli ove prestižne američke tvrtke.

U sklopu poliklinike djeluje i osamnaest centara izvrsnosti, među kojima prednjače Centar za radiološku dijagnostiku, Centar za medicinu rada i preglede vozača, radnika, sportaša i ostalih profesija, Centar za fizikalnu medicinu, terapiju, rehabilitaciju, regeneraciju, sportske ozljede i liječenje boli, za stomatologiju i estetsku medicinu, dermatologiju, Centar za kardiologiju, za oftalmologiju, ginekologiju i zdravlje žena te mnogi drugi.

Uoči svečanog otvorenja organizirani su i Dani otvorenih vrata, na kojima je više od tisuću građana imalo priliku obaviti besplatne preglede – od ultrazvuka štitnjače, dojki, abdomena i prostate, fizioterapijskih procjena, sportskih pregleda, preko preventivnih stomatoloških pregleda i kardioloških testiranja, pa sve do edukacija iz prve pomoći i korištenja automatskog defibrilatora.

Nakon Zagreba, Velike Gorice, Zaprešića, Varaždina, Preloga, Zadra i Šibenika, Medicinski centar Split je deseta klinika dr. Tomislava Madžara, dugogodišnjeg liječnika hrvatske nogometne i rukometne reprezentacije, ali prva otvorena u partnerstvu s dr. Ivanom Grgurevom, pionirom u liječenju boli u Dalmaciji i jednim od vodećih europskih fizijatara. Doktor Grgurev je inače osnivač splitske poliklinike i dnevne bolnice Korak, koja je dio EuroPainClinicsa, najveće mreže europskih bolnica za lokomotorni sustav, sportske ozljede i liječenje boli. Voditeljica dijagnostičkog centra nove splitske poliklinike, važno je i to spomenuti, je ugledna splitska liječnica doc. dr. sc. Ana Čarić, inače specijalistica radiologije i subspecijalistica neuroradiologije.

„Neizmjerno me veseli što smo ovaj projekt dr. Gregurev i ja uspjeli realizirati točno kako je zamišljen. Imali smo, želim to naglasiti, bezrezervnu podršku lokalne zajednice, što nam je uvelike olakšalo cijelu priču. Odmah smo ostvarili i brojna partnerstva s lokalnim sportskim klubovima i savezima, a danima otvorenih vrata i akciji Pokaži srce, kojom smo besplatno pregledali više tisuća sportaša, odazvali su nam se i brojni futsal klubovi, predvođeni aktualnim osvajačima kupa MNK Torcida Biberon. Plan nam je i da što skorije uđemo i u program javne mreže HZZO-a, kako bi građani kod nas mogli obavljati i preglede preko uputnice. Naša klinika imat će u budućnosti nesumnjivo i turistički značaj, što je također prepoznalo i Ministarstvo turizma na čelu s ministrom Tončijem Glavinom“ - izjavio je dr. Madžar.

Otvorenje su podržali Grad Split s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i Splitsko-dalmatinska županija na čelu sa županom Blaženkom Bobanom, a poliklinika je uključena i u županijski program “Pravo misto”, koji subvencionira razvoj lokalnog poduzetništva.

Osim toga, događaju su prisustvovali i brojni poznatih od bivših nogometaša Ivice Mornara, Joška Jeličića i Stipe Pletikose, arhitekta Ante Vrbana, predsjednika Hrvatskog vaterpolo saveza Mladena Drnasina, sve do sestara Zaninović, boksača Luke Plantića, Aleksandre Dojčinović, Ane Čagalj, Edite Lučić Jelić, Pere Kozomare, glumica Marije Jerneić i Marine Fernandez i drugih uglednih poduzetnika i kolega liječnika.

