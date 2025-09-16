Boja strasti: 15 nezaboravnih crvenih haljina s crvenog tepiha

Crvena je stoljećima simbol prestiža, luksuza i glamura – i na crvenom tepihu to itekako dolazi do izražaja. Od upečatljivih odijela do raskošnih haljina, ova boja ističe se u masi. Holivudske zvijezde često je biraju za premijere i događaje, a i ove godine je hit nijansa. Prisjetili smo se Jennifer Lawrence u crvenoj Calvin Klein haljini na Oscarima, Rihanne u Azzedine Alaïa kreaciji, pa sve do Naomi Campbell u Valentino kreaciji s pernatim detaljem u Cannesu. U našoj galeriji donosimo najupečatljivije crvene haljine s crvenog tepiha.