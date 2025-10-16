Springsteen u CineStaru od 23. listopada: pogledajte kako je tišina promijenila rock’n’roll!

Biografski film Springsteen: Izbavi me iz ništavila (Springsteen: Deliver Me from Nowhere), u kojem zvijezda serije The Bear Jeremy Allen White tumači legendarnog Brucea Springsteena, stiže u CineStar i Kaptol Boutique Cinema 23. listopada, kad počinje prikazivanje u cijeloj zemlji. Sinoć se glumačkoj postavi na velikoj premijeri u Londonu osobno pridružio i sami Springsteen. Film donosi intimnu i emocionalno nabijenu priču o stvaranju albuma Nebraska, jednog od najvažnijih i najutjecajnijih albuma američke kantautorske scene, koji je zauvijek promijenio njegovu karijeru i umjetničku putanju.

Radnja prati razdoblje kada je Springsteen, nakon uspjeha s pop hitom Hungry Heart, odlučio snimiti ogoljeni, akustični i tamniji album, suprotan svemu što je publika očekivala. Snimljen u njegovoj spavaćoj sobi u Colts Necku u saveznoj državi New Jersey, Nebraska je postao simbol umjetničke iskrenosti i hrabrosti, a Jeremy Allen White u filmu ga ne samo glumi, nego i glazbeno interpretira – svira usnu harmoniku i izvodi neke od njegovih najpoznatijih pjesama. Film traje 1 sat i 59 minuta i predstavlja emotivnu, gotovo poetsku priču o stvaranju, samoći i umjetničkom izrazu koji nadilazi generacije.

Povodom početka prikazivanja 23. listopada, posjetitelji u svim CineStar kinima koji kupe ulaznicu dobit će poseban poklon do isteka zaliha – Fender trzalicu u suradnji s Music Shop No.1 dok će najsretniji moći dobiti set gitarskih žica ili poklon album/ploču Menart Multimedijalne knjižare – savršeni suveniri za sve ljubitelje The Bossa i one koji će to tek postati.

Dan kasnije, 24. listopada, film će dobiti i posebno iskustvo gledanja uz čašu vina. U Cinema barovima u Z Centru, Kaptol Boutique Cinema i Mall of Splitu održat će se ekskluzivni “Kino i vino” event, s degustacijom vrhunskih vina Kutjevo, dok će se u Kaptol Boutique Cinema dodatno moći uživati i u tastingu Sana delikatesa. Spoj filma, glazbe, vina i okusa pružit će nezaboravno iskustvo koje slavi umjetnost u svim njenim oblicima, a uz Springsteenovu glazbu, bit će još posebnije.

Springsteen: Izbavi me iz ništavila (trailer), u distribuciji Blitz filma, nije samo naslov za one koji već znaju tko je Bruce Springsteen – to je priča o stvaranju, upornosti i glazbi koja nadahnjuje generacije. Film o čovjeku koji je, oružjem u obliku gitare i stihova, uspio dotaknuti dušu cijelog svijeta, bježeći od gužve, turneje i svega što je tada bilo presudno za uspjeh nekog albuma. Pogledajte od 23. listopada na velikim platnima širom Hrvatske. Ulaznice su u prodaji.