Splitski restoran Mokosh uvršten je među najbolje svjetske projekte dizajna interijera - dobio nagradu SBID i nominaciju za Dezeen Awards

Ovo je prvo takvo priznanje za hrvatski restoran, čIme se Split i Hrvatska po prvi put pozicioniraju na globalnoj karti suvremenog dizajna ugostiteljskih prostora te se potvrđuje da Split nije samo grad baštine, nego i grad suvremene kreativnosti

Međunarodno priznanje za hrvatski dizajn interijera

Restoran Mokosh iz Splita uvršten je među najbolje svjetske projekte dizajna interijera, osvojivši nominaciju za Dezeen Awards te nominaciju, a potom i nagradu u svojoj kategoriji za SBID International Design Awards. Ovo je prvo takvo priznanje za hrvatski restoran, čime se Split i Hrvatska po prvi put pozicioniraju na globalnoj karti suvremenog dizajna ugostiteljskih prostora te se potvrđuje da Split nije samo grad baštine, nego i grad suvremene kreativnosti.

Ove nominacije i nagrada koja je osvojena predstavljaju veliko priznanje za Studio 502, zaslužan za dizajn ovog prostora koji je u manje od godine dana od otvaranja postao omiljeno okupljalište stanovnika grada i njihovih gostiju. Također, ovim se potvrđuje da se hrvatski dizajn može natjecati s najjačima na svijetu i otvara se put za veću vidljivost domaće kreativne scene.

Prestižne nagrade SBID i Dezeen

SBID International Design Awards ubrajaju se među najuglednija svjetska priznanja u području dizajna interijera, a dodjeljuje ih The Society of British and International Interior Design. Zahvaljujući projektu londonskog Studija 502 iza kojeg stoji Hrvatica Andrea Yeteem (rođena Ercegović), restoran Mokosh odabran je kao SBID 2025 Regional Winner (regionalni pobjednik) za europsku regiju u kategoriji dizajn restorana.

Dezeen Awards, koje svake godine privuku tisuće prijava iz više od 80 zemalja, organizira jedna od najutjecajnijih globalnih platformi za arhitekturu i dizajn. Mokosh je uvršten na širi popis, među najbolje projekte svijeta, čime su se u povijesti ovog natjecanja mogli pohvaliti tek rijetki u Hrvatskoj.

Dok na popisima nominiranih i nagrađenih za SBID i Dezeen nagrade tradicionalno dominiraju Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan i SAD, hrvatska je prisutnost bila gotovo nevidljiva – dosadašnji izuzeci uključuju Rixos Hotel Premium Dubrovnik i CRTA vizualni identitet. U tom kontekstu, Mokosh je prvi hrvatski restoran koji je dosegao ovu razinu međunarodnog prepoznavanja.

Povijest vile Tončić i kulturna baština

Priča o Mokoshu ukorijenjena je u povijesti jedne od najznačajnijih secesijskih građevina Splita, vile koju je kao obiteljski dom podigao čuveni splitski arhitekt Kamilo Tončić, autor najznačajnijih secesijskih građevina u Splitu, ravnatelj Obrtne škole arhitekt i osnivač Etnografskog muzeja i Galerije umjetnina u Splitu, učinivši ju jednim od središta društvenog i umjetničkog života grada.

Izvorni projekt potpisao je češki arhitekt Karel Beneš, no Tončić ga je izmijenio i sam osmislio interijer, kao i detalje vrta – fontanu, klupe, stupove i vaze – izrađene u Obrtnoj školi. Vrt je s vremenom izgubio dio površine, ali je zadržao bajkoviti šarm, a vila je danas zaštićena kao nepokretno kulturno dobro i dio graditeljske baštine Splita.

Njena je obnova provedena u skladu s Tončićevom vizijom te u suradnji sa splitskim Konzervatorskim odjelom. Arhitektica Katja Stubnya, koja je izradila arhitektonski projekt preuređenja, i Studio 502 imali su za cilj očuvati izvorni arhitektonski jezik vile uz diskretno unošenje suvremenih elemenata, čime je postignut skladan prijelaz između bogate povijesti građevine i današnjeg doba.

Dizajn, umjetnost i gastronomija u jedinstvenom prostoru

Svaki detalj, od odabira materijala do kolorističke palete, promišljeno je dizajniran kako bi se uspostavio dijalog prošlosti i sadašnjosti. Posebnu pažnju dobili su stolarski elementi, koji se stapaju s izvornom arhitekturom, ali istovremeno unose suptilan suvremeni kontrast. Restaurirane su i raskošne rozete na stropu, djelo učenika Tončićeve likovne škole od prije stotinu godina.

U istom duhu poštovanja baštine i angažmana lokalnih umjetnika, prostor je obogaćen slikama Jelene Bando, keramikom Anaestudio te skulpturama akademskih kipara Marka i Ivice Gašparića. Tako Mokosh danas spaja gastronomiju, umjetnost i dizajn interijera u iskustvo koje istodobno slavi prošlost Splita i otvara ga prema budućnosti.

Više informacija o restoranu, kao i o njegovoj ponudi, dostupno je putem web stranice www.mokosh.hr

