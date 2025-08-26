Spektakularna završnica ljeta - Severina stiže u Diamond

Klub Diamond, koji se ove sezone istaknuo kao jedno od najatraktivnijih mjesta za noćni provod na Kvarneru, zatvaranje sezone obilježit će upravo onako kako i priliči – u velikom stilu

Ljetna sezona na otoku Krku približava se svome vrhuncu, a njezin veliki završetak zakazan je za subotu, 30. kolovoza, kada će klub Diamond ugostiti jednu od najpoznatijih glazbenih zvijezda s ovih prostora – Severinu. Ovim nastupom, koji se s nestrpljenjem očekuje, Diamond će zatvoriti još jedno uspješno i dinamično ljeto.

Severina je tijekom svoje bogate karijere izgradila reputaciju umjetnice koja kombinira glazbu, emociju i scenski nastup u upečatljivo koncertno iskustvo. Njezine pjesme, poput „Italiana“, „Kao“, „Otrove“, „Dalmatinka“ i mnoge druge, obilježile su brojne godine na regionalnim glazbenim ljestvicama. Ovoga puta, publiku očekuje večer prožeta prepoznatljivim zvukom, plesnim ritmovima i, naravno, dobro poznatom energijom na pozornici.

Klub Diamond, koji se ove sezone istaknuo kao jedno od najatraktivnijih mjesta za noćni provod na Kvarneru, zatvaranje sezone obilježit će upravo onako kako i priliči – u velikom stilu. Diamond je i ove godine privukao brojne posjetitelje iz cijele Hrvatske i regije.

Nastup Severine bit će svojevrsna točka na „i“ jedne bogate i uzbudljive sezone. Njezina moć da poveže generacije, da rasproda dvorane i da svaki nastup pretvori u mali festival života – rijetkost je na ovim prostorima. Publiku očekuje večer ispunjena poznatim hitovima, vrhunskom produkcijom i posebnim ambijentom kojim Diamond zatvara svoja vrata do idućeg ljeta.

Ne propustite ovu posebnu večer na Krku i oproštaj od ljeta uz glazbu koja je godinama dio našeg prostora – i naših uspomena.

