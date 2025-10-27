Revolucija bez buke – ovaj skincare atelier mijenja način na koji promatramo njegu kože

PODIUM je hommage istinskoj kozmetologiji – s punim poštovanjem prema koži

U svijetu koji svakodnevno ubrzava, gdje se ljepota sve češće mjeri brzinom rezultata i površnim sjajem, sve je manje prostora za tišinu, znanje i istinsku prisutnost. Upravo zato je u samom srcu Zagreba nastao PODIUM – jedinstveni skincare atelier posvećen isključivo njezi kože lica, vrata i dekoltea. Riječ je o prostoru u kojem prestaje rutina, a započinje promišljena i intuitivna njega.

PODIUM nije salon u klasičnom smislu. On je osobna vizija Ivane Trohe, stručnjakinje s više od dva desetljeća iskustva u profesionalnoj kozmetici i edukaciji. Kroz godine rada, edukacija i istraživanja, Ivana je prepoznala potrebu za drugačijim pristupom – onim koji vraća smisao njezi kože.

Frano Ožbolt (Studio Gle Fotka)

“Dugo sam promatrala kako industrija postaje sve brža, agresivnija i udaljenija od stvarnih potreba kože. PODIUM je nastao iz tog osjećaja, kao prostor u kojem se vraćamo suštini a njega ponovno dobiva smisao”, ističe.

Svaki protokol započinje dijalogom s klijentom, ne samo o stanju kože, već i životnom stilu, i svakodnevnim navikama. Koncept jedan na jedan omogućuje Ivani da svakom klijentu pristupi individualno, s potpunom pažnjom u elegantnom ambijentu posvećenom isključivo osobi koja u tom trenutku sjedi u njezinu prostoru.

Frano Ožbolt (Studio Gle Fotka)

Koriste se visokokoncentrirani profesionalni selektivni brendovi poput Future 5 Elements i Mansarda, sofisticirane manualne i aparativne tehnike, ali i ono što se ne može naučiti iz priručnika – iskustvo, intuicija i osjećaj za mjeru.

“Ne vjerujem u brze prečace. Vjerujem u kontinuitet i tretmane koji stvarno imaju smisla. Moja uloga nije da ‘popravim’ lice – nego da koži vratim ono što joj nedostaje: ravnotežu barijere, funkciju, zdravlje”, objašnjava Ivana.

PODIUM je stoga zamišljen kao tihi skincare atelier, bez komercijalnog pristupa kakav često dominira industrijom. Ovdje nema mase, nema preklapanja termina, nema požurivanja. Prostor odiše profinjenošću, a svaki detalj osmišljen je kako bi podržao osjećaj ugode.

Frano Ožbolt (Studio Gle Fotka)

U industriji prepunoj trendova, brzih rješenja i estetskih intervencija, PODIUM njeguje drugačiju filozofiju. Njegu kože vidi kao ozbiljan, ali nježan čin – kao proces koji ne mijenja lice nego vraća ravnotežu. Inspiraciju crpi iz vremena kada je kozmetolog bio stručnjak, a njega temeljena na znanju i dodiru. Danas tu tradiciju Ivana oplemenjuje suvremenim tehnologijama.

U tom pogledu PODIUM nije za svakoga – i u tome leži njegova snaga. Ovo je prostor za one koji traže više, gdje njega kože nije luksuz, već poštovanje prema sebi, a nalazi se u Zagrebu u ulici Jurja Žerjavića 9.

Frano Ožbolt (Studio Gle Fotka)

