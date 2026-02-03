Prepuna dvorana Lisinskog još jednom je pokazala snagu Velikog purgerskog srca

Drugo izdanje „Velikog purgerskog srca“ još je jednom pokazalo snagu zajedništva i solidarnosti te potvrdilo da Zagreb i Dinamova zaklada imaju veliko srce koje kuca za one kojima je pomoć najpotrebnija

Velika koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na drugom izdanju glazbeno-donatorskog koncerta „Veliko purgersko srce“ u organizaciji Dinamove zaklade Nema predaje. Time je ova večer je još jednom pokazala koliko snažno Zagreb zna reagirati kada se spoje glazba, humanost i ljubav prema klubu i gradu.

Nakon uspješnog prvog izdanja održanog u siječnju 2025., kada je Lisinski pred gotovo 1800 posjetitelja doslovno disao kao jedno, i ovogodišnji koncert potvrdio je da „Veliko purgersko srce“ prerasta u događaj koji ima posebno mjesto na zagrebačkoj kulturnoj i humanitarnoj sceni. Koncertu su prisustvovali i predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, počasni predsjednik Dinama Velimir Zajec, upravitelj zaklade Nema predaje Saša Pavličić Bekić, predsjednik upravnog odbora zaklade Renato Radačić te mnogi drugi. Atmosfera u dvorani od samog je početka bila snažna i emotivna, a publika je s izvođačima pjevala, pljeskala i dijelila trenutke koji su mnoge podsjetili na najljepše zagrebačke večeri.

Bojan Zibar

Na pozornici su se okupila neka od najpoznatijih imena zagrebačke i hrvatske glazbene scene, među kojima su bili Matija Cvek, Ante Gelo, Zdenka Kovačiček, Neki to vole vruće, Tatjana Cameron Tajči, Jurica Pađen i Aerodrom, Robert Mareković, Zagrebačke anđele te Zagrebački orkestar ZET-a, uz niz drugih izvođača. Posebno emotivan dio večeri obilježile su stare zagrebačke pjesme koje su publika i izvođači pjevali zajedno, stvarajući osjećaj zajedništva koji je obilježio cijeli koncert.

Program je, u režiji Krešimira Dolenčića, vodio prepoznatljivi dvojac Tina Živković i Minja Cvitković, koji su publiku sigurno i nenametljivo vodili kroz glazbeni i humanitarni dio večeri. Upravo je humanitarna poruka bila u središtu događanja, a jedan od najupečatljivijih trenutaka koncerta bilo je predstavljanje donacije Dinamove zaklade za udrugu Veliko srce malom srcu za djecu sa srčanim anomalijama koja je iznosila preko 20.000 €. Uz nju, tijekom večeri bile su predstavljene još dvije donacije od kojih je jedna bila upućena hrvatskom Caritasu, odnosno stanovnicima Organiziranog stanovanja Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, u kojoj žive djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi te studenti iz teških materijalnih prilika, odnosno mladi bez ikoga tko će stati iza njih i podržavati ih. U ovoj akciji darovano je preko 1800 potpuno opremljenih školskih torbi te božićni pokloni za mlade u Organiziranom stanovanju.

Bojan Zibar

Kroz cijelu večer jasno se osjećalo da „Veliko purgersko srce“ nije samo koncert, već nastavak dugogodišnjeg humanitarnog djelovanja Dinamove zaklade Nema predaje. Zaklada je samo u proteklim godinama realizirala niz velikih akcija, među kojima se posebno ističe humanitarna suradnja s Teamom nenormalnih, Brunom Lerotićem i udrugom Palčić, kojom je prikupljeno više od 300 tisuća eura za opremu neonatalnog odjela KB Sveti Duh.

