Premijera o kojoj svi pričaju: 'Parazitska posla' donijela smijeh, suze i prepune redove kazališta Gavella

Na svečanoj zagrebačkoj premijeri Kazališta Moruzgva okupila su se brojna poznata lica, a publika je uz ovacije nagradila predstavu koja s puno humora i emocije ogoljuje naše obiteljske navike i mane

Za kazalište Gavella sinoć se tražila karta više, a razlog tome je održana zagrebačka premijera predstave Parazitska posla Kazališta Moruzgva – duhovite, iskrene i pomalo bolno realne priče o obiteljskim odnosima, generacijskim nesporazumima i svakodnevnim ritualima koji otkrivaju puno više nego što bismo htjeli priznati.

Pred prepunim gledalištem, publika je s oduševljenjem pratila izvedbu u kojoj briljiraju Nina Violić, Sanja Milardović, Zdenka Šustić i Karlo Bernik, a predstava je na kraju ispraćena dugotrajnim pljeskom.

Filip Popović

Na premijeri su se okupila brojna poznata imena iz svijeta filma, kazališta i kulture – među njima i Judita Franković Brdar, Ljupka Gojić Mikić, Barbara Vicković, Vinko Brešan, Goran Kulenović, Ksenija Marinković, Mia Kovačić, Petra Kurtela, Ivan Goran Vitez, Mia Krajcar, Petra Svrtan, Jelena Miholjević, Jasna Palić Picukarić, Filip Šovagović, Tamara Damjanović, Livio Badurina, Mijo Kevo, Josipa Anković, Boris Svrtan, Krešimir Dolenčić, Dražen Krešić, Ana Tonković te mnogi drugi, koji su s velikim zanimanjem pratili novu uspješnicu Kazališta Moruzgva.

Predstava Parazitska posla bavi se dinamikom obiteljskog suživota, odnosima majke i dviju odraslih kćeri, te onim neizgovorenim napetostima koje svaka obitelj krije. Ono što je trebao biti kratak posjet kćeri iz Njemačke, pretvara se u eksplozivni dan pun optužbi, nesporazuma, sendviča, kriptovaluta i jednog sumnjivog šarma gosta koji dolazi nenajavljen.

Kroz duhovite i prepoznatljive dijaloge, predstava progovara o obitelji kao ogledalu društva, u kojem se ljubav, briga i kontrola često sudaraju u istoj rečenici. Redateljski pristup temeljen je na emocionalnoj istini i suptilnom humoru, koji iz napetosti rađa komediju – onu u kojoj se publika prepoznaje i smije, ali i zastane na trenutak razmišljanja.

Kako je publika komentirala nakon predstave – “Parazitska posla” su kao ogledalo: nasmiješ se, ali vidiš sebe.”

Naredni termini za pogledati predstavu Parazitska posla u Zagrebu su: 25.10. i 9.11. u Scenoteci (Draškovićeva 80) te na gostovanjima: 18.10. Travno, 22.10. Sesvete, 23.10. Čakovec, 24.10. Petrinja te 28.10. Ivanić Grad. Ostale termine možete pogledati na društvenim mrežama i službenoj web stranici kazališta Moruzgva.

