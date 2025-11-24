Predstavljen Vichy DERCOS Aminexil Clinical R. E. G. E. N. Booster – važna inovacija

Svoju moćnu učinkovitost Aminexil Clinical R. E. G. E. N. Booster crpi iz spoja Aminexila, sastojka ključnog za borbu protiv ispadanja kose, niacinamida koji potiče rast kose i umiruje tjeme te ekstrakta korijena đumbira koji također uspješno potiče rast kose

Vichy Laboratoires predstavio je u subotu u prostorima Poliklinike Duduković Kisić važnu inovacijau temeljenu na L'Oréalovoj revolucionarnoj integrativnoj znanosti o dugovječnosti kose - Vichy DERCOS Aminexil Clinical R. E. G. E. N. Booster serum.

Brojne posjetitelje događaja ugostila je specijalistica dermatovenerologije dr. sc. Maja Kovačević, dugogodišnja suradnica i ambasadorica brenda Vichy Laboratoires. U panel raspravi o revolucionarnom novitetu u borbi protiv ispadanja kose, doktorici Kovačević pridružile su se i L’Orealova hospital visit menadžerica Mirela Čondić te influencerica Meri Goldašić, a program je moderirala Ana Radišić. Gosti su imali prigodu upoznati se s činjenicom da je pojava ispadanja kose drugi najčešći problem među pacijentima koji posjećuju dermatološke ordinacije diljem svijeta.

Holistički pristup temeljen na integrativnoj znanosti

Govoreći o problemu ispadanja kose, specijalistica dermatovenerologije dr. sc. Maja Kovačević pojasnila je različite uzroke te neugodne pojave. U žena su uzroci najčešće povezani sa stresom, hormonalnim promjenama, genetikom, autoimunim bolestima i uzimanjem nekih lijekova. U muškaraca je androgenetska alopecija najčešći oblik ispadanja kose, a povezuje se s pretjeranom količinom androgenih hormona, pojavljuje se u odrasloj dobi i pojačava starenjem.

L’Orealova hospital visit menadžerica Mirela Čondić naglasila je kako je Vichy desetljećima posvećen razvoju holističkog pristupa utemeljenog u znanosti, svjestan kako je zdravlje vlasišta, kose i kože neraskidivo povezano s općenitom dobrobiti.

„Integrativna znanost o dugovječnosti tvrtke L'Oréal ciljano djeluje na korijenske uzroke starenja te pruža znanstveno uporište za jačanje Vichyjeve misije - osnaživanja pojedinaca stvaranjem sveobuhvatnih rješenja za njegovano i otporno vlasište, kosu i kožu tijekom cijelog života. Inovativni serum Vichy DERCOS Aminexil Clinical R. E. G. E. N. Booster rezultat je dugogodišnjih istraživanja i nastavak revolucionarnih rješenja koja se rađaju u Vichyju. “ – rekla je Mirela Čondić.

Uz stručne savjete, gosti su imali prigodu čuti i konkretne podatke iz kliničkih istraživanja. Prisutne je osobito zainteresiralo istraživanje koje dokazuje da se u samo 12 tjedana redovne primjene ovog inovativnog seruma postiže bolja pokrivenost tjemena za čak 14.000 vlasi*! Nakon panela, tijekom ugodnog druženja gostima je ponuđen pregled vlasišta, masaža i tretman infracrvenim svjetlom.

* Kliničko ispitivanje 40 žena i 37 muškaraca uz najmanje pet primjena tjedno tijekom 12 tjedana.

Tea Serdar

Napredna tehnologija protiv ispadanja kose

Vichy se ponosi činjenicom što je prvi brend grupe L'Oréal koji je primijenio najsuvremeniju znanost u njezi kose i omogućio revolucionarni prijelaz s reaktivnih korekcija na proaktivni protokol za produljenje zdravlja i životnog vijeka kose. Vichy Dercos ulaže velike napore u području dugovječnosti kose, a inovativni Aminexil Clinical R. E. G. E. N. Booster utjelovljenje je te posvećenosti. Ovaj napredni serum pospješuje obnovu kose jednako učinkovito izvan i unutar folikula te iskorištava snažnu aktivnu kombinaciju nove generacije kako bi maksimalno produljio dugovječnost kose.

Svoju moćnu učinkovitost Aminexil Clinical R. E. G. E. N. Booster crpi iz spoja Aminexila, sastojka ključnog za borbu protiv ispadanja kose, niacinamida koji potiče rast kose i umiruje tjeme te ekstrakta korijena đumbira koji također uspješno potiče rast kose.

Za osobe koje se odluče na presađivanje kose, pravilna njega u razdoblju nakon toga ključna je za uspješan rast novih vlasi i osiguravanje osjećaja ugode na tjemenu. Aminexil Clinical R.E.G.E.N. Booster može se koristiti za kućnu njegu za pružanje podrške tjemenu nakon potpunog oporavka. Njegova napredna formula namijenjena je za poticanje rasta postojeće kose i učvršćivanje novih vlasi, pri čemu učinkovito ublažava osjećaj nelagode nakon oporavka tjemena nakon zahvata.

Rješenja protiv ispadanja kose zahtijevaju dosljednu upotrebu dulje vremena za postizanje vidljivih rezultata. Mnogi raspoloživi tretmani nisu dovoljno praktični za prosječnu osobu koja se svakodnevno, kroz dugi period vremena, mora pridržavati određenog režima kako bi postigla značajnu obnovu kose.

Vichyjevi stručnjaci preporučuju cjeloviti protokol protiv ispadanja kose u dva koraka – prvi je DERCOS Energy+ stimulirajući šampon, a drugi korak je obnova uz Aminexil Clinical R. E. G. E. N. Booster serum.

Gotovo stoljeće potrage za optimalnim zdravljem kože i kose

Vichy Laboratoires osnovao je 1931. godine dr. Prosper Haller, prvi zdravstveni djelatnik koji je postavio temelje dermokozmetike u Francuskoj povezivanjem zdravlja i ljepote. Otada je Vichy ukorijenjen u znanosti čiji su dermatološki stručnjaci posvećeni jednoj misiji: potrazi za optimalnim zdravljem kože. U Vichyju kažu: la santé passe aussi par la peau („kroz kožu do zdravlja”) i smatraju da je zdravlje najvažnije i da započinje kožom. Vichy preporučuje 70.000 dermatologa diljem svijeta**, a u svojoj misiji Vichy je odlučniji nego ikada prije: osnažiti žene i muškarce različitih dobi te im pomoći da otkriju i predvide potrebe kože, vlasišta i kose u svim fazama života.

** Studija provedena na dermokozmetičkom tržištu od strane AplusA i drugih partnera između siječnja 2024. i svibnja 2024. među dermatolozima u 26 zemalja koje predstavljaju više od 80% svjetskog BDP-a.