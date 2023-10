POZITIVAN TREND - Tech industrija broji sve veći broj žena

U zagrebačkom Z Centru, 12. listopada, održat će se druga po redu Game Changer konferencija s više od 90 panelista koji će govoriti o gamingu, WEB3 tematici, AI, e-trgovini, kibernetičkoj sigurnosti i marketingu te još mnogim drugim interesantnim temama današnjice i budućnosti. Ovogodišnje izdanje Game Changer 2.0 karakteriziraju 3 riječi: primjenjivo, novo i korisno, no i činjenica da je broj panelistica povećan sa 17 % na čak 34%. Iako je u svijetu u ovoj industriji zaposleno 27 % ženske populacije, trendovi rasta i popularizacije zanimanja u ovoj domicilno muškoj industriji odrazili su se i na sudionice konferencije. Uz: Roberta Barcellana, Davora Bruketu, Sandra Mura, Mislava Combaja i Aleksandra Gavrilovića, pozicije govornika na konferenciji će zauzeti i brojne uspješne žene, koje karijere grade u Hrvatskoj, ali i izvan granica.

Hajdi Ćenan suosnivačica i CEO firme Airt, deep tech startupa airt koji omogućuje kompanijama da analiziraju i predvide ponašanje svojih kupaca, imenovana je među 100 najutjecajnijih poslovnih žena u Hrvatskoj, nominirana za Veuve Clicquot Business Woman Award te navedena među 100 najvažnijih STEM poduzetnika u Hrvatskoj.

Uz nju nastup ponavlja i Ida Pandur, generalna managerica za regiju jednog od najvećih svjetskih blockchain eko sustava NEAR. Pokrenula je vlastitu digitalnu agenciju Entourage koja je uz rad s klijentima poput Microsofta, Philipsa i Bayera, razvijala i tehnološke proizvode s partnerima poput Spana te strategije za vodeće turističke destinacije s konzultantskim kućama poput Horwath HTL. Trenutno zajedno s NEAR Balkans Hub timom i partnerima globalno radi na ostvarenju misije rasta web3 eko-sustava u više od 7 zemalja kroz edukacije, evente, razvoj web3 proizvoda, partnerstva, davanje grantova. Globalni predstavnik najvećih medijskih platformi poput Mete, Snapchata, Spotifyja, Tik Toka, Twittera, Reddita i Digital Turbinea, tvrtka je Httpool by Aleph čija je izvršna je direktorica hrvatske podružnice tvrtke Ivanka Mabić Gagić, također jedna od panelistica. Zahvaljujući rastu i rezultatima, Ivanka je primila CROMA nagradu za Managera godine 2022. za srednja poduzeća. Snažno pojačanje ove godine konferenciji daje i dr. Vanja Ljevar, suosnivač Kubik Intelligencea, Data Scientist s multidisciplinarnim doktoratom informatike/psihologije, javni govornik i serijski poduzetnik. Bivša je glavna konzultantica za znanost o podacima na DAMSL-u i gost predavač na magisteriju Business Intelligence na Sveučilištu Nottingham, autorica recenziranih akademskih radova koji se odnose na psihologiju u velikim podacima i korištenje transakcijskih podataka za društveno dobro.

Martina Silov, izvršna direktorica Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI) trenutno vodi tri različita EU projekta, a također radi na projektu ADRA-e čiji je glavni cilj povezivanje umjetne inteligencije, podataka i robotike u Europi. Projekt broji više od 15 partnera, kao što su ATOS, Siemens i Sveučilište u Amsterdamu. AI4HEALTH.Cro jedan je od hrvatskih EDIH-a, ali i konzorcij s više od 15 partnera koji rade na njemu. Na ovogodišnjoj konferenciji u panelu LOVE STORY/web3, AI & gaming, Belma Gutlić je i potpredsjednica inženjerstva tvrtke za razvoj web3 infrastrukture ChainSafe. Njena priča s razvojem blockchain aplikacija kreće od 2017. godine i osnivanjem startup tvrtke NodeFactory s kojom je napravila i svoj prvi exit. Ostatak vremena ulaže u izgradnju i edukaciju lokalne kripto zajednice kroz neprofitne i volonterske udruge UBIK i Alice in Blockchains. O cyber sigurnosti pričat će i aktivna članica MBA Croatia koja trenutno obnaša svoj drugi mandat kao članica Nadzornog odbora, Marijana Šarolić Robić.

Uz njih, svoja bogata znanja i iskustva podijelit će i: Lana Ciboci Perša, Dunja Ivana Ballon, Josipa Borić Novosel, sestre dizajnerskog dvojca Boudoire, Lejla Muratcaus, Sanda Mamić, Nika Dvoravić, Izabela Vrtar, Petra Bašić Jantolić, Katarina Ćosić, Andrea Ćulafić, Dubravka Lacković Smole, Sanja Nonković, Ana Havelka Meeštrović, Martina Šepić, Ivana Barišić, Vedrana Čarapović Propadalo, Dubravka Srkulj, Valentina Golub i mnoge druge žene čije stavove i znanja te ekspertize možete poslušati na ovogodišnjem izdanju konferencije Game Changer.