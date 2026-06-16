Poliklinika Balog ulazi u novo razvojno poglavlje: Vrhunska oftalmologija i status dnevne bolnice

Više od 15 godina tradicije, vrhunska kirurgija i nova ulaganja u opremu, edukaciju i razvoj oftalmoloških usluga

Poliklinika Balog, jedna od najprepoznatljivijih privatnih zdravstvenih ustanova na istoku Hrvatske, ulazi u novo razvojno poglavlje potvrđujući svoju poziciju regionalnog lidera u području oftalmologije. Smještena u samom centru Osijeka, Poliklinika Balog već više od 15 godina gradi povjerenje pacijenata kroz stručnost, preciznu dijagnostiku i individualan pristup, a sada dodatno osnažuje svoje poslovanje dobivanjem statusa dnevne bolnice.

Ovaj važan iskorak pacijentima omogućuje još višu razinu medicinske usluge, uz izvođenje operativnih zahvata iz područja oftalmologije u suvremenim i kontroliranim uvjetima. U Poliklinici Balog tako su dostupne operacije sive mrene, kao i korekcije dioptrije ugradnjom IOL i ICL leća, koje predstavljaju suvremena rješenja za poboljšanje kvalitete vida i smanjenje ovisnosti o naočalama ili kontaktnim lećama.

Poliklinika Balog

Na čelu stručnog tima nalazi se dr. Slaven Balog, istaknuti oftalmološki kirurg s dugogodišnjim iskustvom, čije ime već godinama predstavlja sinonim za stručnost, sigurnost i povjerenje pacijenata u regiji. Upravo spoj medicinske ekspertize, tehnološke preciznosti i kontinuiranog profesionalnog razvoja pozicionirao je Polikliniku Balog kao jednu od vodećih oftalmoloških adresa u Slavoniji.

Novo razvojno poglavlje dodatno je osnaženo činjenicom da je Poliklinika Balog danas dio Videa grupe za oftalmologiju, čime se otvara prostor za nova ulaganja u medicinsku opremu, tehnološku modernizaciju i dodatnu edukaciju stručnog tima.

„Poliklinika Balog prepoznata je po visokoj razini stručnosti i dugogodišnjem povjerenju pacijenata, no ono što je dodatno diferencira na tržištu jest izrazito individualan i sveobuhvatan pristup svakom pacijentu. Uz neupitnu medicinsku ekspertizu, tim poliklinike njeguje kulturu dostupnosti, otvorene komunikacije i kontinuirane brige o pacijentu tijekom cijelog procesa liječenja. Upravo takav standard skrbi, usmjeren na kvalitetu iskustva i zdravstveni ishod pacijenta, predstavlja temelj daljnjeg razvoja Poliklinike Balog unutar Videa grupacije“, istaknula je Ana Kričković, direktorica Poliklinike Balog.

Poliklinika Balog

Ulazak u Videa grupu označava strateško jačanje oftalmoloških kapaciteta na istoku Hrvatske, uz jasnu ambiciju daljnjeg razvoja medicinske izvrsnosti i dostupnosti najmodernijih oftalmoloških usluga pacijentima.

„Poliklinika Balog već godinama gradi snažan odnos povjerenja s pacijentima, a dobivanje statusa dnevne bolnice i priključenje Videa grupi logičan su nastavak našeg razvoja. Fokus ostaje isti – vrhunska oftalmološka skrb, suvremena tehnologija i kontinuirano ulaganje u znanje i stručnost“, istaknuo je dr. Slaven Balog.

Poliklinika Balog

Uz specijalističke oftalmološke preglede, suvremenu dijagnostiku i operativne zahvate, Poliklinika Balog nastavlja razvijati model zdravstvene skrbi koji pacijentima osigurava brzinu, sigurnost i vrhunsku medicinsku uslugu na jednom mjestu.

Nova ulaganja i razvojni planovi dodatno potvrđuju kako Poliklinika Balog ostaje važna točka zdravstvene izvrsnosti u Osijeku i široj regiji, spremna odgovoriti na potrebe suvremenog pacijenta i budućnosti oftalmologije.

Za sve informacije polikliniku Balog možete kontaktirati putem e-maila na [email protected] ili telefonskim putem na broj: 031/326-141.