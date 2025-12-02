Pacijenti odlučili: Jedna od najboljih u Hrvatskoj – dr.med.dent. Tamara Žaja uvrštena među najbolje specijaliste protetike

Dr. Tamara Žaja potvrđuje ulogu lidera u suvremenoj stomatološkoj protetici

Tamara Žaja, dr. med. dent., specijalistica stomatološke protetike i vlasnica zagrebačke stomatološke poliklinike Le Clinic, ponovno je potvrdila svoj vrhunski stručni status u hrvatskoj dentalnoj medicini - našla se na popisu Najdoktora prema izboru pacijenata.

Ovo priznanje posebno je vrijedno jer dolazi izravno od onih koji najbolje mogu procijeniti kvalitetu rada - pacijenata koji svakodnevno prolaze kroz zahtjevne terapije, transformacije osmijeha i dugoročna rehabilitacijska rješenja.

Dobivanje titule Najdoktora ujedno je potvrda dugogodišnje predanosti, iznimne stručnosti i individualiziranog pristupa kojim dr. Žaja vodi svoj tim u Le Clinic–u. Kao specijalistica protetike, usmjerena je na složene estetske i funkcijske rekonstrukcije osmijeha – od visoko preciznih keramičkih ljuskica i mostova do naprednih rješenja na implantatima. Pod vodstvom dr. Tamare Žaja, Le Clinic gradi filozofiju gdje su estetika, funkcija i dugotrajnost podjednako važne. Pacijenti ističu kako se u poliklinici osjećaju „saslušano“, „sigurno“ i „kao da je njihov osmijeh zaista jedinstven projekt“.

"Biti među Najdoktorima za mene je ogromna čast, ali i snažna odgovornost. Pacijenti su srce našeg posla i njihovo povjerenje najveća je nagrada. U Le Clinic-u svakodnevno ulažemo u znanje, tehnologiju i individualiziran pristup, jer vjerujem da svaki osmijeh zaslužuje preciznost, plan i strast prema izvrsnosti." – izjavila je dr. Tamara Žaja.

