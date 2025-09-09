'Oro Rucner' – glazbeni nokaut Ane Rucner pred izlazak albuma 'Balkanija'!

Naša zagrebačka violončelistica i umjetnica Ana Rucner donosi novu, energičnu glazbenu numeru i video spot "Oro Rucner", kojim ujedno najavljuje svoj nadolazeći autorski album "Balkanija".

"Oro Rucner" nije samo pjesma, to je stav, emocija i poziv na glazbeno putovanje kroz bogatstvo i raznolikost balkanske kulture, viđene Aninom jedinstvenom vizijom i virtuoznošću. Snažna fuzija tradicionalnih motiva i modernog zvuka, karakteristična za Anin prepoznatljiv glazbeni izričaj, djelo je Zlatka Timotića – kompozitora, aranžera i producenta koji potpisuje cijeli album.

“'Oro Rucner' za mene je bila jedna od izazovnijih u izvedbi. Zlatko ju je ambiciozno napisao u 11/8 mjeri, što mi je bio svirački izazov i s obzirom da je snažan naglasak na spomenutom ritmu, snimila sam je u suradnji s vrsnim bubnjarom Markom Duvnjakom koji je to znao prenijeti na način i koji smo i zamislili.'', kaže Ana.

Danijel Majcen

Inspiraciju je pronašla u boksu. Spot, u režiji Danijela Majcena i kreativnog tima Dita Entertainment, sniman je u autentičnom prostoru boksačkog kluba DSG Omega, čije je energično okruženje dodatno osnažilo cijeli vizualni koncept.

“Pjesma je stalna borba – fajt – pa sam tu borbu odlučila prenijeti kroz spoj ritmova i sporta. I sama rekreativno treniram boks, i moram priznati da sve više uživam u tome – baš kao i u ovoj glazbi. Sport i glazba dijele mnogo toga – odricanje, predanost, mentalnu i fizičku spremu”, dodaje.

DSG Omega, osnovan od strane hrvatskih branitelja s ciljem da mlade ljude usmjere prema sportu i borilačkim vještinama, ostavio je dubok dojam na Anu, a na samom snimanju sudjelovao je i Anin sin Darian Kalember (Kalember AUDIO), zadužen za kompletnu rasvjetu u videu, koja je – kako Ana kaže – bila presudna za vizualni identitet spota.

Danijel Majcen

“Činjenica da je DSR Omega nastala (2006.) s plemenitim ciljem, a to je treniranje djece poginulih branitelja i onih bez roditelja bez ikakve naknade – pokazuje nevjerojatnu ljudskost i srce. Upravo takva mjesta zaslužuju da se o njima priča. Hvala im od srca na gostoprimstvu i inspiraciji. I moram reći da sam baš jako ponosna što sam u ovaj projekt uključila Dariana. Bio je profesionalan i pun entuzijazma – baš kao i cijeli tim iza ovog projekta.”

Album "Balkanija" priča osobnu, autorsku priču kroz svaku pjesmu, spajajući klasičan i moderan repertoar s komercijalnijim, veselijim glazbenim izrazom.

“Ovim albumom i suradnjom s izdavačkom kućom Hit Records započinjem jednu novu, osobnu glazbenu etapu – neopterećenu, svoju, dostupnu svima koji vole glazbu punu energije, duha i poruke.”, zaključila je Ana Rucner.

Danijel Majcen