Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
OPEN MIC Buvljak 3.0. održat će se 20. prosinca od 11 do 17 sati u prostoru Atelje na br. 1 (Ulica Republike Austrije 1), kao intimno, ali bogato popodnevno druženje namijenjeno svima koji modu i potrošnju doživljavaju svjesno i s osobnim stilom.
Iza koncepta stoje Lela Kaplowitz, istaknuta jazz glazbenica, i Zorana Meić, filmska kostimografkinja i osobna stilistica, koje su zajedničku ljubav prema glazbi, estetici i održivoj modi pretočile u jedinstveni format buvljaka s live nastupima.
Za razliku od klasičnih sajmova, OPEN MIC Buvljak se uz razgledavanje autorskih komada odvija uz zvuke bluesa, jazza, fada i toplih božićnih standarda uz live nastupe lokalnih izvođača. Na improviziranoj pozornici izmjenjuju se Fons duo, Marija Dražančić uz američkog gitarista Tonyja Speara, Marina Šišak, Santana Čečura s duetima uz Lidiju Vrečar Mišćin, Zdenka Sajko i Emma Sofia Pereira Sajko. Glazbeni program osmišljen kao soundtrack događaja, a ne klasičan koncert.
Održiva moda i umjetnost koju želite ponijeti sa sobom
Dok glazba ispunjava prostor, posjetitelji mogu upoznati i kupiti radove pažljivo odabranih lokalnih dizajnera i umjetnika, s fokusom na ručni rad, etičnu proizvodnju i održive materijale.
Na buvljaku će se predstaviti:
- Na otoku jewelry, Jor art jewelry i Auris et collum s autorskim komadima nakita koji spajaju formu, teksturu i emociju
- umjetnički radovi Orla Bird i Celle Anite Celić, od ilustracija i cijanotipija do grafika koje tematiziraju prirodu i unutarnje svjetove
- modni i lifestyle brendovi poput Džaaks, Bradonja i Plava, prepredeno i DoOrSea, čiji komadi ne slijede trendove, već osjećaj
- vintage i second hand selekcija Sve i Svašta, savršena za blagdanske outfite s karakterom
Božićno izdanje OPEN MIC Buvljaka simbolično se poklapa sa zimskim solsticijem, vremenom refleksije, novih početaka i postavljanja namjera. Upravo zato ovaj događaj poziva da kupujemo svjesno, podržimo lokalne autore, umjetnike i proizvođače i usporimo barem na jedno popodne.
Ulaz je slobodan, a atmosfera namijenjena svima koji vole modu s karakterom, glazbu uživo i događaje koji ostaju u sjećanju.