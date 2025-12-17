403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Promo
IDEALNO ZA POKLONE

Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote

Promo
17. prosinca 2025.
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
U prosincu, u mjesecu darivanja, refleksije i usporavanja, u Zagrebu se tijekom dana održava OPEN MIC Buvljak, događaj koji spaja održivu modu, lokalnu umjetnost i živu glazbu u jedno cjelovito iskustvo

OPEN MIC Buvljak 3.0. održat će se 20. prosinca od 11 do 17 sati u prostoru Atelje na br. 1 (Ulica Republike Austrije 1), kao intimno, ali bogato popodnevno druženje namijenjeno svima koji modu i potrošnju doživljavaju svjesno i s osobnim stilom.

Iza koncepta stoje Lela Kaplowitz, istaknuta jazz glazbenica, i Zorana Meić, filmska kostimografkinja i osobna stilistica, koje su zajedničku ljubav prema glazbi, estetici i održivoj modi pretočile u jedinstveni format buvljaka s live nastupima.

Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak

Za razliku od klasičnih sajmova, OPEN MIC Buvljak se uz razgledavanje autorskih komada odvija uz zvuke bluesa, jazza, fada i toplih božićnih standarda uz live nastupe lokalnih izvođača. Na improviziranoj pozornici izmjenjuju se Fons duo, Marija Dražančić uz američkog gitarista Tonyja Speara, Marina Šišak, Santana Čečura s duetima uz Lidiju Vrečar Mišćin, Zdenka Sajko i Emma Sofia Pereira Sajko. Glazbeni program osmišljen kao soundtrack događaja, a ne klasičan koncert.

Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak

Održiva moda i umjetnost koju želite ponijeti sa sobom

Dok glazba ispunjava prostor, posjetitelji mogu upoznati i kupiti radove pažljivo odabranih lokalnih dizajnera i umjetnika, s fokusom na ručni rad, etičnu proizvodnju i održive materijale.

Na buvljaku će se predstaviti:

  • Na otoku jewelry, Jor art jewelry i Auris et collum s autorskim komadima nakita koji spajaju formu, teksturu i emociju
  • umjetnički radovi Orla Bird i Celle Anite Celić, od ilustracija i cijanotipija do grafika koje tematiziraju prirodu i unutarnje svjetove
  • modni i lifestyle brendovi poput Džaaks, Bradonja i Plava, prepredeno i DoOrSea, čiji komadi ne slijede trendove, već osjećaj
  • vintage i second hand selekcija Sve i Svašta, savršena za blagdanske outfite s karakterom

Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak

Božićno izdanje OPEN MIC Buvljaka simbolično se poklapa sa zimskim solsticijem, vremenom refleksije, novih početaka i postavljanja namjera. Upravo zato ovaj događaj poziva da kupujemo svjesno, podržimo lokalne autore, umjetnike i proizvođače i usporimo barem na jedno popodne.

Ulaz je slobodan, a atmosfera namijenjena svima koji vole modu s karakterom, glazbu uživo i događaje koji ostaju u sjećanju.

Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote
Open Mic Buvljak

Pročitajte još o:
BuvljakModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEALNO ZA POKLONE
Održiva moda i live nastupi na božićnom OPEN MIC Buvljaku ove subote