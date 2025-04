Održan dan ženskog zdravlja - teme koje se često pretražuju, ali se rijetko o njima razgovara

Biti žena nije nimalo lako! Uz sve te silne obveze i žurbu kako bi uspjele izbalansirati poslovni i obiteljski život te još imati bar malo vremena za sebe, svakodnevica se ponekad čini kao nemoguća misija. Stres, hormonska neravnoteža i problemi s intimnim zdravljem samo su neki od zdravstvenih problema s kojima se većina žena susreće. Vođeni željom da se osnaži dijalog o zdravlju žena, Oktal Pharma je uz podršku svjetski poznatih brendova, MultiGyn, Femmenessence i Remescar, organizirala zanimljivo druženje uz razgovor o temama o kojima nerijetko „googlamo“, a rijetko razgovaramo.Jedna od poruka ovog druženja je i skidanje tabua s tema kao što su hormonalni disbalans, intimno zdravlje te percepcija ljepote. U dijalogu o intimnom zdravlju kao temi važnoj za kvalitetu života žena svih dobnih skupina, svoje stručno mišljenje kao i savjete te rješenja podijelila je magistra Lidija Ranogajec, mag. pharm. Okupljeni su uz razmjenu iskustva motivirani na još bolju brigu o vlastitom zdravlju.

Svrbež, peckanje, nelagoda… Postoji li žena koja se do sad nije susrela s ovim neugodnim pojavama? Intimna je njega neophodan dio života svake žene, ali je do sad često stigmatizirana kao tabu tema, tema o kojoj se „ne govori.“ No, sve više žena postaje svjesno važnosti redovne intimne higijene. Svrbež, peckanje, nelagoda… Postoji li žena koja se do sad nije susrela s ovim neugodnim pojavama, barem u vrijeme menstruacije? Rijetke su te sretnice. Peckanje vagine može biti alarm za različite zdravstvene probleme, uključujući bakterijsku vaginozu, gljivične infekcije, upalne procese poput vaginitisa, kao i infekcije mokraćnog sustava. U spas dolazi Multi gyn linija za intimnu njegu žene. Linija proizvoda temelji se na prirodnim sastojcima koji liječe i sprječavaju tegobe rodnice kao što su svrbež, nadraženost, neugodan miris, neuobičajen iscjedak ili peckanje, vraćajući prirodnu ravnotežu flore rodnice.

Hormonska ravnoteža jedan je od temelja zdravlja svake žene. Kad se ta delikatna ravnoteža poremeti, pojavljuju se ozbiljni fizički, ali i psihički problemi. Jedan od čestih uzroka hormonske neravnoteže je stres. Upravo će zbog toga velik dio žena suvremeni način života platiti svojim zdravljem, najčešće upravo hormonalnim poremećajem. Nagle promjene raspoloženja, umor i malaksalost kao posljedice stresnog života, mogu se prevladati uz pomoć gomolja koji je doslovno zaludio svijet. Riječ je o biljci koja potječe iz južnoameričkih Anda i krije mnoge aktivne sastojke koji blagotvorno utječu na hormonalnu ravnotežu u tijelu i tako pomažu u sprječavanju promjena raspoloženja. Riječ je o biljci maka koja pomaže ženama u svim životnim dobima. Korijen make sadrži cijelo bogatstvo nutrijenata kao što su bjelančevine, masne kiseline, fruktoza, vlakna, škrob, tanin, vitamini B1, B2, B12 i vitamin C te minerali natrij, kalij, kalcij, bakar, cink, željezo, mangan, silicij i magnezij. Djelotvoran, prirodan i siguran put povratku hormonalne ravnoteže moguć je zahvaljujući FEMMENESSENCE liniji koja u svojoj paleti sadrži proizvode specifično namijenjene različitim razdobljima u životnom ciklusu žene – Femmenessence MacaHarmony – za žene u reproduktivnoj dobi, Femmenessence MacaLife – za žene između 44. i 54. godine života te Femmenessence MacaPause – za žene iznad 55. godine života.

Održati zdrav i svjež izgled kože u modernim uvjetima manjka sna, užurbanog života, brze prehrane i neprestane mobilnosti izazovnije je nego ikada. Dobra je vijest da danas postoje instant proizvodi koje će nas vizualno osvježiti u samo nekoliko minuta. Europski brend Remescar, koji u Hrvatskoj zastupa Oktal Pharma, nudi asortiman klinički dokazanih tretmana za pomoć onima koji pate od podočnjaka i vrećica ispod očiju. Instant proizvodi smanjuju podočnjake i bore te podižu opuštene kapke. Zahvaljujući tome maksimiziraju rezultate i dugoročno omogućuju zdravu i blistavu kožu. Zbog djelovanja prirodnih sastojaka poput minerala gline, ekstrakta crvene alge, sjemenki kvinoje i svilenog bagrema, nove kreme sprečavaju isušivanje kože, pružaju dodatnu hidrataciju i štite elastična vlakna kože. I kao šećer na kraju, rezultati su vidljivi odmah – u samo dvije minute! Uz to, nova linija proizvoda jednostavno se može nanositi na našminkano lice.

