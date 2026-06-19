Od oglasa do mjesta okupljanja: Carlsbergov billboard nastavio turneju u Samoboru

Većina billboarda privlači poglede prolaznika na nekoliko sekundi. Carlsbergov billboard u Samoboru zadržavao ih je znatno dulje

Nakon premijernog predstavljanja u Koprivnici, jedinstveni billboard iz kojeg se toči pivo nastavio je svoje putovanje Hrvatskom te proteklog vikenda stigao u Samobor. Tijekom dana stotine prolaznika zastajale su kako bi iz prve ruke doživjele aktivaciju koja na nesvakidašnji način spaja oglašavanje i uživanje u pivu. Aktivacija je dio kampanje inspirirane poznatim Carlsbergovim sloganom „Vjerojatno najbolje pivo na svijetu“, no umjesto klasične komunikacije, posjetitelje je dočekala prilika da sami natoče čašu Carlsberga, fotografiraju se s instalacijom i provedu vrijeme u opuštenoj atmosferi uz druženje.

Stjepan Varoščić

Stjepan Varoščić

"Iskreno, mislio sam da je samo neka reklama, a onda sam vidio ljude kako toče pivo. Morao sam doći vidjeti o čemu se radi", komentirao je jedan od prolaznika. "Vidio sam gužvu i pomislio da se nešto dijeli. Tek kad sam prišao shvatio sam da pivo doslovno dolazi iz reklame", rekao je jedan od okupljenih građana.

Sličnih reakcija nije nedostajalo tijekom cijelog dana. Mnogi su zastajali iz znatiželje, a odlazili s osmijehom i fotografijom za uspomenu.

Stjepan Varoščić

Stjepan Varoščić

Aktivaciji se pridružio i influencer Marko Mrkić, koji je sa svojim pratiteljima podijelio dojmove iz Samobora te dodatno privukao pozornost na jednu od najzanimljivijih brend aktivacija ovog ljeta.

"Željeli smo stvoriti nešto što će ljudima privući pažnju i pružiti iskustvo koje ne očekuju kada prolaze pokraj billboarda. Reakcije koje smo vidjeli u Koprivnici, a sada i u Samoboru, potvrđuju da smo u tome uspjeli", poručili su iz Carlsberg Croatia.

Stjepan Varoščić

Samobor je tek jedna od postaja na putovanju ovog neobičnog billboarda. Tijekom ljeta aktivacija će posjetiti i druge gradove, nastavljajući pretvarati prolaznike u sudionike iskustva koje pokazuje da oglašavanje ponekad može biti puno više od poruke na plakatu.

A kada billboard počne točiti pivo, teško je samo proći pokraj njega, a to je vjerojatno najbolji dokaz uspjeha ove aktivacije nisu brojke, nego ljudi koji su zastali, natočili pivo i ostali malo duže nego što su planirali.

Stjepan Varoščić