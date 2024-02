Od hobija do poslovne karijere: Učenje stranih jezika nudi ti i odličnu poslovnu priliku!

Poznavanje stranih jezika u današnje vrijeme nije samo dodatni plus u životopisu, nego vještina koja povezuje, nudi nove poslovne prilike i širi vidike. Posvetio/la si godine učenju stranih jezika i razmišljaš kako iskoristiti svoje znanje te zanimaciju i strast pretvoriti u poslovnu priliku? Assist Digital zna da uz malo motivacije i otvoreni stav možeš unaprijediti i iskoristiti poznavanje stranih jezika, raditi u međunarodnom okruženju te spojiti posao i putovanja!

Učenje stranih jezika nije samo širenje vokabulara i utvrđivanje gramatike – to je razvijanje perspektiva, stvaranje prilika i upoznavanje novih kultura, a kada bi tvoj posao uključivao sve ovo, prilika je koja se ne propušta! Esmeralda Salvador Fresneda, agentica za njemački i engleski jezik iz Assist Digitala - tvrtke za upravljanje korisničkim iskustvom s uredima u Rijeci i Zagrebu, doselila se iz Španjolske 2020. godine te je podijelila s nama kako se odvažila na novo poglavlje u karijeri i kako joj je znanje jezika pomoglo u tome: „Iako su moji materinji jezici španjolski i katalonski, govorim i njemački i engleski jezik, ali moram priznati da mi je hrvatski jezik ipak najveći izazov. Često me znaju zbuniti hrvatska narječja koja zvuče kao posebni jezik pa ih pomiješam sa standardnim jezikom i tu nastane prava jezikova juha. To me nije spriječilo da iskoristim svoje dosadašnje znanje i započnem novo radno poglavlje upravo u Hrvatskoj. Volim brzinu i dinamičnost u poslu te rad s ljudima pa mi se posao u Assist Digitalu svidio na prvu. I zaista, tamo me dočekalo ugodno radno okruženje, nimalo monoton posao i mogućnost napretka. Privukla me i briga nadređenih za ravnotežu poslovnog i privatnog života svih zaposlenika pa sam poziciju agentice objeručke prihvatila. Na početku sam bila nesigurna kako ću se uklopiti jer ipak ne govorim hrvatski jezik tako dobro, ali uz osjećaj zajedništva i podršku kolega bilo mi je lakše. Posebno me razveselilo to što moji kolege znaju poneku riječ na španjolskom jeziku i zanimaju se za moju kulturu pa svi učimo jedni od drugih…“.

Foto: Promo

Esmeralda nam je otkrila kako je jezičnu barijeru pretvorila u most i povezala želju za učenjem te ljubav prema jezicima u poslovnu priliku. Unatoč početnim izazovima s hrvatskim jezikom, njezina znatiželja, motiviranost i otvorenost omogućile su joj da se brzo prilagodi i zavoli svoj novi dom: „Tražila sam posao na kojemu ću moći učiti i usavršavati strane jezike, putovati i upoznati druge kulture. Jezici su mi poveznica s drugim ljudima i pružaju mi osjećaj slobode jer mogu komunicirati s kolegama iz cijelog svijeta. Svakodnevno mi stižu pozivi i upiti iz raznih zemalja pa mi poznavanje stranih jezika olakšava komunikaciju i omogućava stvaranje osobnijih veza s klijentima. Uz onboarding proces, mentora i seniority program, imam brojne edukacije i prilike koje me motiviraju za rast i razvoj. A rad u međunarodnom okruženju omogućio mi je da uz svakodnevno komuniciranje na njemačkom i engleskom, još bolje usavršim i hrvatski jezik. Pa pauze često provodimo učenjem novih riječi i naravno, razmjenom kulinarskih recepata😊…“.

Agentica Esmeralda dokaz je kako se sve može naučiti uz malo volje i truda. Cijeni kompaniju koja podržava različitosti i pruža jednaku priliku svima. Na tebi je da iskoristiš svoj potencijal i uvjeriš se kako je Assist Digital tim dobar domaćin.

