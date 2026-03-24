Nova kolekcija IZIPIZI Crossroads slavi ljepotu putovanja i neočekivanih susreta

U Holographik Spaceu održano je predstavljanje najnovije proljetno-ljetne kolekcije brenda IZIPIZI - Crossroads. Kolekcija koja slavi ljepotu neočekivanih susreta i trenutaka koji oplemenjuju svakodnevicu, donoseći duh proljetne avanture nakon duge hladne zime. Nova mjesta, nepoznata lica i neočekivani stilovi stvaraju raskrižje inspirativnih trenutaka podsjećajući da svaki susret i svako otkriće čine vaš život ljepšim i bogatijim.

Središnji dio kolekcije čine ROAD sunčane naočale, unisex oversized model koji spaja snažne linije i nježne zakrivljenosti, dizajniran da pristaje svakom obliku lica i da vas prati kroz sve trenutke, bilo da su u pitanju urbane šetnje, kavice na otvorenom kojima se toliko veselimo ili sunčane ljetne avanture. ROAD daje karakter i stil bez kompromisa, a istovremeno ostaje svestran i bezvremenski model koji se uklapa u svaki proljetni i ljetni outfit.

Paleta boja kolekcije odražava prirodu, slobodu i proljetnu energiju: Golden Canyon evocira prostrane kanjone obasjane suncem, dok Black Road sa sjajnom crnom završnicom daje urbani, sofisticirani štih. Turquoise Stone, mineralna nijansa između azurno plave i morsko zelene, unosi energiju i svježinu svakom outfitu. Green Fields, svijetlozelena nijansa inspirirana poljima obasjanim proljetnim svjetlom, pruža smirenje i jasnoću, dok Wild Hooves, suptilan životinjski uzorak, priziva dinamiku i prirodu koja nas okružuje. U ovom proljetnom raspoloženju, kada svi želimo putovati, otkrivati nove gradove, mirise i boje, svaka kombinacija boja i uzoraka prenosi osjećaj slobode, radosti i inspiracije koju donose neočekivana putovanja, pozivajući da svako skretanje pretvorite u jedinstveno iskustvo.

Program je dodatno obogaćen nastupom regionalne glazbene zvijezde Sare Jo, čiji energični performans savršeno prati duh kolekcije, ističući osjećaj slobode, otkrivanja i radosti trenutka – upravo onako kako Crossroads poziva, kroz poruku da na putovanjima nema pogrešnog skretanja – svako otkriće, svaki susret i svaki trenutak unose vrijednost, a svaki put, bez obzira kojim smjerom krenemo, vodi do novih priča i iskustava koja oblikuju naš život.

