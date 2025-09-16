Nova modna priča brenda Amalu spaja porket i eleganciju

Nova kolekcija Amalu The Brenda prati ritam života, od svakodnevnice do večernjih trenutaka

U današnjem užurbanom načinu života moda više ne podrazumijeva samo estetiku, već i funkcionalnost te zbog toga raste potreba za odjećom koja jednako dobro odgovara dinamici svakodnevice i želji za profinjenim stilom. Upravo iz tog spoja pokreta i elegancije nastala je The Clarity Collection, nova kolekcija AMALU The Brenda.

Namijenjena ženama koje cijene slobodu, ali i istančanost u odijevanju, kolekcija donosi bezvremenske osnovne komade i upečatljive odjevne predmete koji se lako prilagođavaju različitim kontekstima. Siluete su osmišljene tako da prate tijelo, ali ga istovremeno oblikuju, stvarajući ravnotežu između funkcionalnosti i elegancije. Svaki komad nosi u sebi kontraste – mekoću i strukturu, jednostavnost i prepoznatljivost.

Posebna pažnja posvećena je odabiru materijala: prirodni pamuk za udobnost, tehničke mješavine za potporu i definiciju te prozirni slojevi s decentnim kristalnim detaljima koji unose dašak luksuza. Kolekcija nije stvorena samo da se nosi, već da se doživi kroz osjećaj lakoće, pokreta i suvremenog luksuza.

“Ideja koja stoji iza kolekcije proizlazi iz želje da se ženama ponudi odjeća koja im omogućuje slobodu kretanja, a da pritom ne odustaju od elegancije. Moda za mene nije samo vizualni dojam, nego i način na koji se osjećamo dok je nosimo,” istaknula je Senka Umek, osnivačica i kreativna snaga brenda AMALU.

The Clarity Collection by AMALU postavlja novi standard svakodnevnog odijevanja. Kolekcija donosi svestrane komade koji prate ritam dana, od aktivnih trenutaka do večernjih druženja, ali uvijek s izraženim osjećajem stila. Kolekcija je dostupna putem službenog web shopa AMALU brenda te poziva na prihvaćanje nove perspektive mode, koja slavi samopouzdanje i ljepotu pokreta.

