Lazanje juha je postala hit na društvenim mrežama - evo kako je pripremiti
U svijetu kulinarskih trendova društvene mreže uvijek iznenade jednostavnim, a ukusnim idejama koje brzo postanu viralne. Dolazi jesen pa smo svi u potrazi za 'comfort food' odnosno jelima koja griju dušu stoga i ne čudi da je ponovno u središtu pažnje – lazanje juha. Ovaj recept savršeno spaja bogat okus klasičnih lazanja s kremastom i utješnom teksturom guste juhe, što ga čini idealnim jelom za jesen i zimu.
Što je zapravo lazanje juha?
Riječ je o toplom, zasitnom jelu koje u sebi sadrži sve elemente koje voliš kod lazanja – mljeveno meso ili njegovu biljniju alternativu, umak od rajčice, kremasti sir i komadiće tjestenine. Umjesto slojevitog pečenja u pećnici, sastojci se kuhaju zajedno u loncu i pretvaraju u raskošnu juhu koja odiše domaćim, obiteljskim okusom.
Zašto je postala viralna?
Jednostavna priprema i cozy vibra glavna su tajna njezine popularnosti. Ljudi vole recepte koji izgledaju impresivno, ali ne traže sate rada u kuhinji. Dodaj tome i činjenicu da se može pripremiti unaprijed, podgrijati ili spremiti u zamrzivač – i jasno je zašto je TikTok pun videa upravo s ovim jelom.
Lazanje juha je savršeno jelo za hladnije jesenske dane, pa ako tražiš jednostavan način da uživaš u okusima lazanja bez dugog pečenja, ovaj viralni hit s društvenih mreža zasigurno će osvojiti tvoju kuhinju. Recept donosimo u nastavku.
Recept za lazanje juhu
Sastojci:
- 2 žlice maslinovog ulja
- 1 glavica luka (sitno nasjeckana)
- 2 češnja češnjaka (sitno nasjeckana)
- 400 g mljevenog mesa (ili biljna alternativa)
- 1 konzerva (400 g) pelata ili pasirane rajčice
- 1 l povrtnog ili mesnog temeljca
- 1 žličica origana
- 1 žličica sušenog bosiljka
- sol i papar po ukusu
- 6 listova tjestenine za lazanje (razlomljenih na komade)
- 150 g ricotte ili krem sira
- 100 g naribanog sira (parmezan ili mozzarella)
- svježi bosiljak za dekoraciju
Priprema:
- U većem loncu zagrij maslinovo ulje, dodaj luk i češnjak te pirjaj dok ne omekšaju.
- Dodaj mljeveno meso i prži dok ne dobije lijepu boju.
- Ulij rajčicu i temeljac, začini origanom, bosiljkom, soli i paprom.
- Pusti da kuha 10-ak minuta pa ubaci razlomljene listove lazanja. Kuhaj dok tjestenina ne omekša.
- Umiješaj ricottu ili krem sir za kremastu teksturu.
- Posluži toplo, posuto naribanim sirom i svježim bosiljkom.
- Savjet: Lazanje juhu možeš napraviti unaprijed i spremiti u hladnjak – idući dan bit će još ukusnija!