Lazanje juha je postala hit na društvenim mrežama - evo kako je pripremiti

Lazanje su jedno od onih jela koje uvijek podsjećaju na domaću kuhinju i donose osjećaj topline

U svijetu kulinarskih trendova društvene mreže uvijek iznenade jednostavnim, a ukusnim idejama koje brzo postanu viralne. Dolazi jesen pa smo svi u potrazi za 'comfort food' odnosno jelima koja griju dušu stoga i ne čudi da je ponovno u središtu pažnje – lazanje juha. Ovaj recept savršeno spaja bogat okus klasičnih lazanja s kremastom i utješnom teksturom guste juhe, što ga čini idealnim jelom za jesen i zimu.

Što je zapravo lazanje juha?

Riječ je o toplom, zasitnom jelu koje u sebi sadrži sve elemente koje voliš kod lazanja – mljeveno meso ili njegovu biljniju alternativu, umak od rajčice, kremasti sir i komadiće tjestenine. Umjesto slojevitog pečenja u pećnici, sastojci se kuhaju zajedno u loncu i pretvaraju u raskošnu juhu koja odiše domaćim, obiteljskim okusom.

Zašto je postala viralna?

Jednostavna priprema i cozy vibra glavna su tajna njezine popularnosti. Ljudi vole recepte koji izgledaju impresivno, ali ne traže sate rada u kuhinji. Dodaj tome i činjenicu da se može pripremiti unaprijed, podgrijati ili spremiti u zamrzivač – i jasno je zašto je TikTok pun videa upravo s ovim jelom.

Lazanje juha je savršeno jelo za hladnije jesenske dane, pa ako tražiš jednostavan način da uživaš u okusima lazanja bez dugog pečenja, ovaj viralni hit s društvenih mreža zasigurno će osvojiti tvoju kuhinju. Recept donosimo u nastavku.

♬ original sound - Christine @eatpayylove If you’ve never tried the viral lasagna soup, this is your sign to😍 This soup can be pretty filling so if you have leftovers, I recommend the @rubbermaidbrand brilliance glass containers! These containers are my all-time FAVORITE for food storage and will be perfect for storing all the soups you make this fall because they are 100% leak proof. They also have a beautiful stackable design to help you save space in your fridge and keep you organized🙌🏼 #RubbermaidPartner

Recept za lazanje juhu

Sastojci:

2 žlice maslinovog ulja

1 glavica luka (sitno nasjeckana)

2 češnja češnjaka (sitno nasjeckana)

400 g mljevenog mesa (ili biljna alternativa)

1 konzerva (400 g) pelata ili pasirane rajčice

1 l povrtnog ili mesnog temeljca

1 žličica origana

1 žličica sušenog bosiljka

sol i papar po ukusu

6 listova tjestenine za lazanje (razlomljenih na komade)

150 g ricotte ili krem sira

100 g naribanog sira (parmezan ili mozzarella)

svježi bosiljak za dekoraciju

Priprema: