Nespresso Masterclass u Zagrebu: Putovanje kroz okuse uz novi Vertuo UP i proljetne recepte

Nespresso boutique u srcu Zagreba na trenutak je postao polazna stanica za jedinstveno osjetilno putovanje. Na ekskluzivnom Masterclassu okupili su se brojni ljubitelji vrhunske kave, kako bi među prvima upoznali najnovijeg člana Nespresso obitelji – aparat Vertuo UP – i otkrili tajne pripreme osvježavajućih proljetnih recepata.

Inovacija koja pristaje svakom prostoru

Glavna zvijezda događaja, novi Vertuo UP, oduševio je prisutne modernim dizajnom i kompaktnošću, dokazujući da vrhunsko iskustvo kave ne zahtijeva veliki prostor. Uz poruku „Svaka šalica kave je novo putovanje“, Nespresso je podsjetio da kava nije samo napitak, već trenutak inspiracije i ulaznica u svijet novih okusa.

Novi aparat spaja vrhunske performanse i iznimnu praktičnost, nudeći ljubiteljima kave izbor između čak sedam različitih veličina šalica – od kratkog, intenzivnog espressa do velike šalice kave idealne za put. Uz veći spremnik za vodu (1,4 litre) koji se pomiče prema potrebama korisnika i prostora, ovaj uređaj osigurava maksimalnu fleksibilnost.

Zahvaljujući inovativnoj Centrifusion™ tehnologiji, ovaj pametni sustav automatski prepoznaje svaku kapsulu i precizno prilagođava parametre ekstrakcije, čime se u svakoj šalici postižu savršen okus i bogata krema. Dodatnu pogodnost pruža nevjerojatna brzina rada jer je aparat spreman za upotrebu za samo tri sekunde, dok poseban program za pripremu napitaka preko leda omogućuje uživanje u osvježavajućim receptima bez kompromisa u kvaliteti.

Proljeće u čaši: Yubi Vanilla Latte

Nespresso Coffee Expert proveo je goste kroz proces kreiranja savršene proljetne recepture. Fokus je bio na Yubi Vanilla Latte napitku, pripremljenom sa Sweet Vanilla kapsulom iz Barista Creations linije. Harmonija vanilije, badema i biskvita, u kombinaciji sa svilenkastom mliječnom pjenom, pokazala je svu kreativnu snagu Vertuo sustava.

„Željeli smo pokazati kako uz Vertuo UP svatko može biti barista u svom domu. Bilo da volite snažni Altissio ili nježni Melozio, svaki gutljaj je prilika za istraživanje novih destinacija okusa,“ izjavio je Nespresso Coffee Expert Stefan Nikolić.

Poseban pečat događaju dao je nostalgičan ritual koji je povezao sve prisutne. Inspirirani porukom o putovanjima, gosti su pisali razglednice samima sebi, navodeći destinacije koje žele posjetiti i trenutke u kojima planiraju uživati uz svoju omiljenu kavu. Razglednice su ubačene u poseban Nespresso poštanski sandučić postavljen u boutiqueu, simbolično spajajući svijet vrhunske kave sa strašću prema istraživanju i novim iskustvima.

Otkrijte svoj novi ritual

Nespresso poziva sve ljubitelje kave da ostanu znatiželjni, eksperimentiraju s teksturama i nikada ne prestanu tražiti „ono više“ u svakodnevici.

