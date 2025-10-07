Najstylish destinacija za sezonski refresh: vidimo se u Designer Outletu Croatia!

Jesenska ponuda, koja traje do 5.11.2025., jednostavno poziva na stilski upgrade. Na svega 20 minuta od centra Zagreba, Designer Outlet Croatia nudi jedinstven doživljaj kupovine na otvorenom s besplatnim parkingom

Kad priroda poprimi sve nijanse jesenje palete, a dani postanu hladniji i kraći, jasno je da počinje i nova modna priča. Vrijeme je da uskladite garderobu s ritmom sezone- i nosite jesen po svom. Volite li shopping izlet vibe, uz popuste od 30- 70 % koji traju cijelu godinu, Designer Outlet Croatia pripremio je modne favorite koji spajaju moderno, udobno i bezvremensko.

Promo

Promo

Jesenska ponuda, koja traje do 5.11.2025., jednostavno poziva na stilski upgrade. Na svega 20 minuta od centra Zagreba, Designer Outlet Croatia nudi jedinstven doživljaj kupovine na otvorenom s besplatnim parkingom te neposrednom blizinom robne kuće IKEA. Pametan shopping uz obiteljske trenutke i stil za sve generacije uvijek su odličan izbor i obavezna preporuka!

Promo

Novi look za novu sezonu

Tommy Hilfinger ženski sako + Calvin Klein ženska polo majica + Elmas Phil suknja + Nine West ženske čizme Cloud 9 + Patrizia Pepe ženska torba- 605,60€

Ove jeseni sve je oversized i slojevito. Cozy pletiva i kaputi; paleta tonova karamela/čokolada/burgundy/maslinasto zelena: statement torbe i kožni dodaci… Naglasak je na kombiniranju tekstura i udobnosti, te klasike i basic komada s modernim twistom. Ne zaboravite na tenisice koje idu na sve ali ipak najbolje uz dobar komad jeansa i hoodie.

Jack&Jones jakna + Galileo muška Oxford košulja + U.S. Polo Assin. muške traperice + Mass muške tenisice- 212,69€

Outlet cijene i shopping koji ide uz svaki stil

Od elegantnih i trendy komada do sportskog chica - brandovi poput Calvin Klein (CK), Corso Roma, Elmas Phil, Hugo Boss, Nine West, Tommy Hilfiger i mnogi drugi nude uz outlet cijene tijekom cijele godine i bogat izbor must have komada što je, složit ćete se, savršen recept za garderobu bez kompromisa.

Calvin Klein ženska Polo Majica - 41,90€

S.oliver ženski Baloner 51,00€

Corso Roma ženske Tenisice Patrizia Pepe 160,00€

Patrizia Pepe ženska Torba 257,00€

Galileo Muška Oxford Košulja 19,00€

Jack&jones Jakna - 99,99€

Lacoste ženska Majica - 121,00€

Lisca Haljina - 33,53€

Mass Muške Tenisice - 55,00€

Nine West ženske čizme Cloud 9 74,50€

Patrizia Pepe ženska Ogrlica 146,00€

Elmas Phil Suknja 36,30€

Tommy Hilfinger ženski Sako - 195,90€

U.s. Polo Assin. Muške Traperice - 38,70€