Najstylish destinacija za sezonski refresh: vidimo se u Designer Outletu Croatia!
Kad priroda poprimi sve nijanse jesenje palete, a dani postanu hladniji i kraći, jasno je da počinje i nova modna priča. Vrijeme je da uskladite garderobu s ritmom sezone- i nosite jesen po svom. Volite li shopping izlet vibe, uz popuste od 30- 70 % koji traju cijelu godinu, Designer Outlet Croatia pripremio je modne favorite koji spajaju moderno, udobno i bezvremensko.
Jesenska ponuda, koja traje do 5.11.2025., jednostavno poziva na stilski upgrade. Na svega 20 minuta od centra Zagreba, Designer Outlet Croatia nudi jedinstven doživljaj kupovine na otvorenom s besplatnim parkingom te neposrednom blizinom robne kuće IKEA. Pametan shopping uz obiteljske trenutke i stil za sve generacije uvijek su odličan izbor i obavezna preporuka!
Novi look za novu sezonu
Ove jeseni sve je oversized i slojevito. Cozy pletiva i kaputi; paleta tonova karamela/čokolada/burgundy/maslinasto zelena: statement torbe i kožni dodaci… Naglasak je na kombiniranju tekstura i udobnosti, te klasike i basic komada s modernim twistom. Ne zaboravite na tenisice koje idu na sve ali ipak najbolje uz dobar komad jeansa i hoodie.
Outlet cijene i shopping koji ide uz svaki stil
Od elegantnih i trendy komada do sportskog chica - brandovi poput Calvin Klein (CK), Corso Roma, Elmas Phil, Hugo Boss, Nine West, Tommy Hilfiger i mnogi drugi nude uz outlet cijene tijekom cijele godine i bogat izbor must have komada što je, složit ćete se, savršen recept za garderobu bez kompromisa.