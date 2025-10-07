Promo
SUPER KUPOVINA

Najstylish destinacija za sezonski refresh: vidimo se u Designer Outletu Croatia!

7. listopada 2025.
Jesenska ponuda, koja traje do 5.11.2025., jednostavno poziva na stilski upgrade. Na svega 20 minuta od centra Zagreba, Designer Outlet Croatia nudi jedinstven doživljaj kupovine na otvorenom s besplatnim parkingom

Kad priroda poprimi sve nijanse jesenje palete, a dani postanu hladniji i kraći, jasno je da počinje i nova modna priča. Vrijeme je da uskladite garderobu s ritmom sezone- i nosite jesen po svom. Volite li shopping izlet vibe, uz popuste od 30- 70 % koji traju cijelu godinu, Designer Outlet Croatia pripremio je modne favorite koji spajaju moderno, udobno i bezvremensko.

Jesenska ponuda, koja traje do 5.11.2025., jednostavno poziva na stilski upgrade. Na svega 20 minuta od centra Zagreba, Designer Outlet Croatia nudi jedinstven doživljaj kupovine na otvorenom s besplatnim parkingom te neposrednom blizinom robne kuće IKEA. Pametan shopping uz obiteljske trenutke i stil za sve generacije uvijek su odličan izbor i obavezna preporuka!

Novi look za novu sezonu

Tommy Hilfinger ženski sako + Calvin Klein ženska polo majica + Elmas Phil suknja + Nine West ženske čizme Cloud 9 + Patrizia Pepe ženska torba- 605,60€

Ove jeseni sve je oversized i slojevito. Cozy pletiva i kaputi; paleta tonova karamela/čokolada/burgundy/maslinasto zelena: statement torbe i kožni dodaci… Naglasak je na kombiniranju tekstura i udobnosti, te klasike i basic komada s modernim twistom. Ne zaboravite na tenisice koje idu na sve ali ipak najbolje uz dobar komad jeansa i hoodie.

Jack&Jones jakna + Galileo muška Oxford košulja + U.S. Polo Assin. muške traperice + Mass muške tenisice- 212,69€

Outlet cijene i shopping koji ide uz svaki stil

Od elegantnih i trendy komada do sportskog chica - brandovi poput Calvin Klein (CK), Corso Roma, Elmas Phil, Hugo Boss, Nine West, Tommy Hilfiger i mnogi drugi nude  uz outlet cijene tijekom cijele godine i bogat izbor must have komada što je, složit ćete se, savršen recept za garderobu bez kompromisa.

Calvin Klein ženska Polo Majica - 41,90€

S.oliver ženski Baloner 51,00€

Corso Roma ženske Tenisice Patrizia Pepe 160,00€

Patrizia Pepe ženska Torba 257,00€

Galileo Muška Oxford Košulja 19,00€

Jack&jones Jakna - 99,99€

Lacoste ženska Majica - 121,00€

Lisca Haljina - 33,53€

Mass Muške Tenisice - 55,00€

Nine West ženske čizme Cloud 9 74,50€

Patrizia Pepe ženska Ogrlica 146,00€

Elmas Phil Suknja 36,30€

Tommy Hilfinger ženski Sako - 195,90€

U.s. Polo Assin. Muške Traperice - 38,70€

Calzedonia Muška Majica - 19,95€

