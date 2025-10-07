Unuka Grace Kelly na Chanel reviju došla u kombinaciji koju možemo kopirati za posao

Ovakav outfit idealan je za opuštene večeri u gradu, ali i kao poslovna varijanta, a slične komade možete pronaći u high street trgovinama

Na Chanel reviji održanoj u Grand Palaisu u Parizu publiku su oduševili lagani krojevi, pročišćene siluete i nova interpretacija klasičnih Chanel krojeva poput tvida. Revija je otvorena androginim odijelom, dok su večernje haljine s perjem i sjajnim detaljima zaokružile kolekciju. Kritičari su prvu reviju Matthieua Blazyja ocijenili kao snažan početak nove ere za Chanel.

Među mnogim poznatim licima u prvim redovima, pojavila se i Charlotte Casiraghi, dugogodišnja ambasadorica brenda i unuka Grace Kelly.

Profimedia

Zablistala je u casual, ali jednostavnom izdanju koje se sastojalo od bordo-ljubičaste kožne bomber jakne s unutarnjim pepita uzorkom te sivih traperica ravnog kroja koje idu apsolutno uz sve. Ispod jakne se nazirao običan crni top.

Profimedia

Ovakav outfit idealan je za opuštene večeri u gradu, ali i kao poslovna varijanta, a slične komade možete pronaći u high street trgovinama.