Napustio nas je Halid Bešlić

Danas je u sarajevskoj bolnici preminuo Halid Bešlić u 72. godini, legendarni pjevač narodne glazbe i sevdalinke, čije su pjesme obilježile generacije. Preminuo je nakon borbe s teškom bolešću.

Rođen 20. studenog 1953. u Knežini, Bešlić je bio više od pjevača – bio je glas Bosne i Hercegovine, koji je kroz pjesme poput "Vraćam se majci u Bosnu", "Prvi poljubac" i "Miljacka" prenosio emocije ljubavi, tuge i nade. Njegova karijera započela je krajem 70-ih, a pjesme koje je izvodio postale su himne koje su snažno odjekivale u srcima njegovih obožavatelja.

Danas, njegovu smrt oplakuju supruga Sejda, sin, unuci, rodbina i prijatelji. Halid Bešlić je bio više od umjetnika – bio je simbol emocija i neizbrisiv trag u glazbenoj industriji. Njegove pjesme, koje su obilježile ne samo Sarajevo, već i cijelu regiju, nastavit će živjeti kroz izvedbe novih generacija. Sjećanje na njega ostat će neizbrisivo, a njegova diskografija, koja traje od albuma "Sijedi starac" iz 1981. pa sve do albuma "Trebević" iz 2020., ostat će njegov trajni spomen.