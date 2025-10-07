'Sjene prošlosti': Incident na suđenju! Inspektor izgubio kontrolu pa ga iznijeli iz sudnice

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Olga odlazi u Andrijinu ordinaciju kako bi mu se ispričala zbog svog ponašanja... Hoće li to dobro proći?

Marta ima novi plan, koji uključuje Paulu, ali pitanje je hoće li ona pristati.

Olga i Šimun su uzbuđeni zbog Danijelovog prvog dana u jaslicama te ih to još malo zbliži.

Blanka je zabrinuta zbog Rimčevih prijetnji. Karlo i Miro pripremaju plan koji bi ga trebao trajno udaljiti od slučaja. Na sudu Rimac potpuno izgubi kontrolu kad čuje nove dokaze.

„Ovo je sabotaža dokaznog materijala! Vi znate da je kriva! Kriva si! Nismo završili, ovo tek sad počinje! Vidjet ćemo se uskoro! Čista muljaža!“ urla Rimac dok ga odvode.

No to nije jedini incident koji će inspektor izazvati toga dana! O čemu je riječ, pokazat će nova epizoda 'Sjena prošlosti'. Nova epizoda dostupna je na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.