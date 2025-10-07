Najljepše pjesme Halida Bešlića uz koje smo ljubili i plakali

Sjećanje na njega ostat će neizbrisivo, a njegove pjesme ostat će njegov trajni spomen

Legendarni bosanski pjevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je danas u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću. Kralj narodne glazbe, glas uz koji su odrasle generacije, ugasio se u Sarajevu.

Rođen je 20. studenoga 1953. godine u Knežini kod Sokoca i ostavio je neizbrisiv trag na području cijele regije. Njegova karijera trajala je više od četiri desetljeća i donijela je brojne hitove koji su se slušali uz svaku veselu prigodu, a uz mnoge pjesme se moglo i zaplakati. Prisjetili smo se samo nekih od najljepših pjesama velike bosanske legende.

Ja bez tebe ne mogu da zivim

Poljem se širi miris ljiljana

Miljacka

Čardak