Lifestyle
LEGENDA NARODNE GLAZBE

Najljepše pjesme Halida Bešlića uz koje smo ljubili i plakali

Žena.hr
7. listopada 2025.
Najljepše pjesme Halida Bešlića uz koje smo ljubili i plakali
Borna Jakšić/pixsell
Sjećanje na njega ostat će neizbrisivo, a njegove pjesme ostat će njegov trajni spomen

Legendarni bosanski pjevač narodne muzike Halid Bešlić preminuo je danas u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću. Kralj narodne glazbe, glas uz koji su odrasle generacije, ugasio se u Sarajevu.

Rođen je 20. studenoga 1953. godine u Knežini kod Sokoca i ostavio je neizbrisiv trag na području cijele regije. Njegova karijera trajala je više od četiri desetljeća i donijela je brojne hitove koji su se slušali uz svaku veselu prigodu, a uz mnoge pjesme se moglo i zaplakati. Prisjetili smo se samo nekih od najljepših pjesama velike bosanske legende.

Ja bez tebe ne mogu da zivim

 

Poljem se širi miris ljiljana

 

Miljacka

 
Čardak
 
Romanija
 
Dvadesete
 
Prvi poljubac
 
Iznad Tešnja
 
Hej, zoro
 
Pročitajte još o:
Halid Bešlić
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LEGENDA NARODNE GLAZBE
Najljepše pjesme Halida Bešlića uz koje smo ljubili i plakali