Bliži se početak omiljene ljetne manifestacije Ljeto kod Matoša koja će ove sezone ugostiti genijalan festival za djecu – ZGodionica dolazi na Mažuranac! Od 28. lipnja do 27. srpnja klinceze i klinci uživat će u sjajnom programu koji je prepun raznovrsnih aktivnosti za sve uzraste i ukuse. Predstave, zanimljive znanstvene i kreativne radionice, animacije, zabavne sportske igre i facepainting, samo su neki od razloga zašto će se ovoga ljeta u centru Zagreba stvarati nezaboravne uspomene.

Foto: Promo

Hlad drvoreda, ležaljke, vreće i jastučići za sjedenje te blizina ugostiteljskih kućica s finom hranom i svježim pićem idealna su kulisa za druženje djece pa čak i proslavu rođendana! Najbolje od svega je što mame, tate, djedovi, bake i svi ostali odrasli za to vrijeme mogu mirno chillati te držati klince na oku i to svakog radnog dana od 16 do 19 sati, a vikendima od 10 do 13 sati.

Foto: Promo

Edukativno, zabavno, opušteno, ma pravi gušt!

Program je zbilja prepun svega. Tako će se na Ljetu kod Matoša čak predstaviti sjajni dječji hit naslovi knjiga. A za one koji više vole slušati priče nego ih čitati, tu su tete pričalice iz Udruge Smiješak za sve. Predstavit će se i Šesnaestica – zbirka priča za djecu i mlade o zagrebačkim tramvajima, odnosno knjiga o djeci iz zagrebačkih kvartova. Ovu predivnu zbirku priča o Zagrebu, snovima, prijateljstvu i ponekoj avanturi donosi autorica Martina Fruk Bartol.

Foto: Promo

Iako nitko ne želi čuti za učenje dok traju praznici, na Mažurancu se uči kroz igru! Raznovrsne znanstvene i kreativne radionice animirat će djecu da saznaju nešto novo i obogate svoje znanje. Oni nešto spretniji moći će čak naučiti i bakine tajne vještine šivanja. U goste stižu i poznata škola engleskog jezika Helen Doron te Odgoj s Glazbom - Lana Marasović Zagreb Centar. Odlične sadržaje 6. i 7. lipnja priprema i ansambl LADO. Ovogodišnja novost je i uzbudljiva suradnja s udrugom Hortiart pa će se u nedjelju 30. lipnja na Mažurancu održati i sajam bilja uz prigodne i superzabavne radionice za sve biljkoljupce.

Foto: Promo

Da svih 30 dana programa mališanima protekle prije svega uz pravu uživanciju pobrinut će se predstaveŠarenog svijeta koje se jednostavno ne propuštaju te animacijski showAna Banana! Koliko je rekreacija i tjelovježba bitna djecu će podsjetiti trener Matija na malim sportskim izazovima. Kasnije pravac facepainting i plesnjak jer dječji disco čeka spreman!

Slikanje na platnu, utrka s loptama za plažu, vrtlarske radionice… Ma ima tu još svega. Najbolje je da se svatko uvjeri i sam! Sve informacije o programu i koncertima dostupne su i na Facebook i Instagram stranici.