Authentic Beauty Concept holistički je i premium brend za njegu kose, kreiran u suradnji s jedinstvenim frizerskim kolektivom. Glavna ideja i postulati brenda sažeti su i u poruci 'Vjerujemo u autentičnu ljepotu', a svoj integritet gradi obazrivim proizvodima za njegu kose koji su kombinacija najnovije znanosti, pažljivo odabranih sastojaka i konstantnog istraživanja.

Ove godine, dvorana hotela Kempinski Adriatic u Savudriji na jedan dan bila je prava kreativna tvornica i mjesto gdje je svaki entuzijast i ljubitelj svijeta kose htio biti. Na 'Look & Learn' seminaru prezentirana su tri nova Authentic Beauty Concept proizvoda. Hydrate Intense Treatment je intenzivno hidratantna maska koja dubinski vlaži, omekšava i pojačava prirodni sjaj za svilenkasto mek osjećaj kose, a idealan je za održavanje i definiciju kovrča. Upravo ova maska za kosu odlična je za sve tipove kose, kako bi ju pripremili za hladnije mjesece. Na ovaj proizvod savršeno se nadovezuje Hydrate Smoothing Serum, intenzivan hidratantni serum na bazi vode koji definira, zaglađuje kosu i smanjuje neurednost, dok istovremeno pojačava prirodni sjaj. Zbog svoje lagane teksture ne otežava kosu, olakšava feniranje, daje termalnu zaštitu i zadržava vlagu u kosu. Preporuka je ovaj serum nanositi na mokru kosu prije feniranja. Ovaj dream team zaokružuje Hydrate Curl Enhancer, intenzivan, hidratantan i lagan gel koji se ne ispire te poboljšava definiciju kovrča, pripitomljuje neurednu kosu, pruža zaštitu od vlage i fleksibilno učvršćuje mekane prirodne kovrče i uvojke. Ne otežava kosu te ju neće slijepiti niti stvrdnuti. Zbog svojih hidratantnih svojstava, ujedno njeguje kosu uz stiliziranje, a također se nanosi na mokru kosu prije sušenja.

Foto: Alessia Stelko

U cjelokupnu Authentic Beauty Concept priču savršeno se uklopila nizozemska hair stilistica Hester Wernert – Rijn, inače glavna i odgovorna za vizuale jedne od vodećih globalnih online trgovina My Theresa. Upravo na ekskluzivnom seminaru 'Look and Learn', kao globalna ambasadorica, Hester je predstavila tri nova Authentic Beauty Concept proizvoda za kosu s teksturom. Također, Hester je za ekskluzivne Authentic Beauty Concept klijente, kao što su Evelin, Ivan Hair Designe i Gelo, predstavila šest najnovijih lookova. Kosa triju modela bila je šišana najnovijom i najmodernijom tehnikom 'Japanese layering', koja personalizira kosu prema teksturi kose, obliku lica i prirodnom padanju kose.

O popularnosti ovih lookova govori i to da se već mjesecima ''sheraju'' na društvenim mrežama.

Da je Hester neiscrpan izvor stručnosti, kreativnosti i autentičnog izričaja pokazala je i anegdota sa seminara. Za određeni look inzistirala je na prirodnom cvijeću, kojeg je potom sama ubrala na obližnjoj livadi. Spomenuto cvijeće bilo je interesantan detalj jednog od njezinih styling lookova: signature pletenica s vrpcama i prirodnim cvijećem. Poigrala se s kosom i Authentic Beauty Concept ambasadorice i pjevačice Nike Turković te joj je napravila moderne i cool zavijutke i punđu. Nabilah Harron, kao zaštitno lice novih proizvoda, odlično je nosila najpopularniju frizuru inspiriranu lookovima koje je Hester ranije osmislila za globalnu Authentic Beauty Concept ambasadoricu, Peggy Gou.

Foto: Alessia Stelko

Za estetski i vizualni identitet čitavog seminara pobrinuo se uigran tim stručnjaka. Osim Hester, svoj doprinos frizurama dala je i advokatica brenda Lidija Štokić, a za make up pobrinuo se Profokus. Modeli su nosili odjeću branda Marija Kulušić, dok je sve trenutke i lookove fotoaparatom ovjekovječila Alessia Stelko. Poseban touch dao je i brend Cloud&Co, koji je osmislio jedinstvene narukvice koje su poslužile kao akreditacije za seminar.

Foto: Alessia Stelko

Foto: Alessia Stelko

Foto: Alessia Stelko