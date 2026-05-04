Moda s karakterom: Larie slavi desetljeće kroz dramatične forme i luksuzne teksture

Korzeti kao umjetnost: Larie AW 26/27 donosi couture statement komade

Uoči modne revije kojom obilježava deset godina stvaranja, dizajnerica Marina Matić predstavlja novu kampanju i kolekciju za sezonu jesen/zima 2026/27 svog brenda Larie.

Nova kolekcija, nastala u suradnji s brendom Peugeot, donosi snažan i pomaknut dizajnerski izraz u kojem dominiraju kaputi, odijela i svečane haljine definirane naglašenim siluetama i odvažnim karakterom. Forma postaje ključni element vizualnog identiteta - arhitektonska, precizna i beskompromisna.

Ivana Dobrovoljec

Kaputi i blejzeri ističu se naglašenim ramenima i oversized krojevima, dok produžene linije dodatno pojačavaju dramatičnost. Pažljivo konstruirani detalji unose sofisticiranu arhitektoniku u svaki look, balansirajući između volumena i strukture.

Kolekcijom dominira vrhunski vuneni štof, posebno u segmentu odijela izrađenih od hladno prešanih materijala koji osiguravaju čistoću linije i dugotrajnost forme. Svečane haljine uvode kontrast kroz raskošne teksture francuske čipke, za svaku haljinu utrošeno je od 10 do 50 metara materijala, uz bogate ručno rađene aplikacije od perli i cirkona.

Siluete su dodatno oblikovane umetcima od tila i konjske dlake u području bokova, stvarajući snažan, gotovo skulpturalan efekt koji podsjeća na suvremene modne instalacije.

Posebno mjesto zauzimaju korzeti, pažljivo konstruirani i ručno dorađeni Swarovski kristalima, perlicama i metrima resa, čime svaki komad postaje zasebno umjetničko djelo. Sakoi su dodatno naglašeni aplikacijama lanaca i perli, stvarajući upečatljivu ravnotežu između strukture i dekorativnosti.

Kampanja, realizirana u suradnji s Peugeotom, dodatno naglašava snagu i karakter kolekcije, povezujući modu, pokret i suvremeni dizajn u jedinstvenu vizualnu priču.

„Deset godina Lariea za mene je put kontinuiranog pomicanja granica i traženja vlastitog izraza. Kroz svaku kolekciju gradila sam odnos između forme, tijela i emocije, istražujući koliko daleko moda može ići izvan svoje funkcionalnosti. Ova kolekcija najintenzivniji je odraz tog puta — snažna, pomaknuta i potpuno svoja. Svjesno sam se poigrala volumenom, konstrukcijom i materijalima, stvarajući siluete koje prelaze u skulpturu. Svaki komad nosi ideju snage i stava, ali i preciznu izradu koja stoji iza svakog detalja. Za mene, ovo nije samo kolekcija, već presjek deset godina rada i najava svega što tek dolazi“, izjavila je Marina Matić.

Vizualni identitet kampanje dodatno je zaokružen beauty segmentom. Make up s potpisom Sabine Šarić-Novak (DermaCare), realiziran uz Jane Iredale mineralni make up, naglašava oči i zadržava usne u pročišćenim nude tonovima. Kosu potpisuje Katica Topčić (Fabula de Forma), koristeći Kevin.Murphy proizvode, s fokusom na čistu i modernu formu koja prati arhitektonsku estetiku kolekcije.

Nova kolekcija bit će predstavljena na ekskluzivnoj modnoj reviji kojom Marina Matić obilježava desetljeće stvaranja, deset godina estetike koja briše granice između mode i umjetnosti.